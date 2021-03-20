"Хлопці в майках і спортивках". Скрипка пояснив, чим ВВ підкорили українців 35 років тому

"Прості хлопці" в майках і в'єтнамках видавали зі сцени якісний продукт з хорошим звуком.

Групі "Воплі Відоплясова" цього року виповнюється 35 років, і вона досі залишається улюбленою серед українців, а пісні "Танці", "День народження", "Весна" давно стали культовими. У чому секрет такого успіху, в інтерв'ю Фокусу розповів фронтмен гурту Олег Скрипка.

Колектив, створений у 1986 році, вперше заявив про себе у 1987-му, коли дебютував на фестивалі Київського рок-клубу, отримавши приз "Група року". Незважаючи на те, що на той час у них вже був перший альбом "Хай Живе ВВ" з пристойним репертуаром, неформальним гімном команди стала композиція "Танці".

Публіка зустріла нових музикантів прихильно, тим паче, що вони помітно відрізнялися від інших артистів.

"Саша Піпа, я і Юра Здоренко — новатори. Ми не хотіли грати, як інші, повторювати чиїсь стандарти. А клавіш [синтезатора] у нас просто не було. Тому клавішні партії я грав на баяні — так ніхто до нас не робив. І вийшов розрив шаблону ", — згадує Скрипка.

За його словами, "Воплі Відоплясова" підкорили глядачів уявною простотою, за якою стояла серйозна робота:

"Ми на сцені виглядали як сільські хлопці: в майках і спортивках. Це була наша фішка: пацани з мікрорайону, які йдуть в ларьок за пивом... Ми виходили з баяном і гітарами "Урал", а звук давали західний!".

Через навіть три десятиліття творчої кар'єри, Скрипка впевнений, що публіку треба постійно дивувати.

"Ми жили в СРСР, і до нас прийшла західна рок-музика. Вона нас вразила, всі їх "удівляшки" ми взяли. Тобто наші люди їздили на картоплю, але слухали американський рок-н-рол. Тоді це були два світи, що не склеювалися, а ми їх взяли і з'єднали на сцені — через свої образи", — підкреслив він.

Не перестає музикант це робити і зараз, підтвердженням чому його пісня Two Colors, кліп на яку глядача сприйняли дуже неоднозначно.

Нагадаємо, співак розповів, яку музику слухають його діти, і які принципи виховання сповідує. Він також на прикладі пісні "Танці" показав, хто на сьогодні представляє керівний клас в Україні.