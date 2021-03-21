"Первое поколение нуворишей": Олег Скрипка назвал правящий класс в Украине

Певец объяснил популярность песен коллектива тем, что они очень близки народу, который помнит о своих корнях

Непроходящая популярность песни группы "Вопли Видоплясова" "Танці", воспевающая дискотеку в сельском клубе, говорит о том, что в Украине мещане – определяющий класс. Таким мнением поделился в интервью изданию Фокус фронтмен коллектива Олег Скрипка.

Объясняя феномен хита, артист припомнил, что "Танцi", написанные в конце 80ых, – это рефренс в сторону немецкой группы Trio, творчеством которой в тот период увлекались украинские музыканты. Кроме того, на создание песни его вдохновила советская эстетика, которая предполагала некий примитивизм. В результате получился некий микс Trio и Sex Pistols, который "зашел" слушателям и стал одной из визитных карточек ВВ.

"Мы вроде бы издеваемся, но в то же время воспеваем это все — колхоз, клуб. Если коснуться философии, то первым Гоголь обратил внимание на маленького человека. Раньше воспевались короли, цари и принцессы, а у него в центре произведений — маленький человек. А мы все в каком-то смысле маленькие люди. Но наши бури в стакане воды достойны воплощения. В Украине сейчас мещане — определяющий класс. Они пришли к власти — первое поколение нуворишей. Но они помнят, откуда родом, и эта песня им тоже близка", – отметил музыкант.

Ранее артист рассказал, почему украинцы не любят политиков, отметив, что каждый, кто решит пойти во власть, обречен на ненависть со стороны народа.

Напомним, Олег Скрипка в интервью Фокусу поделился секретами воспитания четверых детей, а также прокомментировал критику в сторону своего клипа на песню Two Colors.