"Перше покоління нуворишів": Олег Скрипка назвав правлячий клас в Україні

Співак пояснив популярність пісень колективу тим, що вони дуже близькі народу, який пам'ятає про своє коріння

Неминаюча популярність пісні групи "Воплі Відоплясова" "Танці", що оспівує дискотеку в сільському клубі, говорить про те, що в Україні міщани — визначальний клас. Такою думкою поділився в інтерв'ю виданню Фокус фронтмен колективу Олег Скрипка.

Пояснюючи феномен хіта, артист пригадав, що "танцi", написані в кінці 80х, — це рефренс в сторону німецької групи Trio, творчістю якої в той період захоплювалися українські музиканти. Крім того, на створення пісні його надихнула радянська естетика, яка передбачала якийсь примітивізм. В результаті вийшов такий собі мікс Trio і Sex Pistols, який "зайшов" слухачам і став однією з візитних карток ВВ.

"Ми начебто знущаємося, але в той же час оспівуємо це все — колгосп, клуб. Якщо торкнутися філософії, то першим Гоголь звернув увагу на маленьку людину. Раніше оспівувалися королі, царі та принцеси, а у нього в центрі творів — маленька людина. А ми все в якомусь сенсі маленькі люди. Але наші бурі в склянці води гідні втілення. в Україні зараз міщани — визначальний клас. вони прийшли до влади — перше покоління нуворишів. Але вони пам'ятають, звідки родом, і ця пісня їм теж близька ", — зазначив музикант.

Раніше артист розповів, чому українці не люблять політиків, зазначивши, що кожен, хто вирішить піти у владу, приречений на ненависть з боку народу.

Нагадаємо, Олег Скрипка в інтерв'ю Фокусу поділився секретами виховання чотирьох дітей, а також прокоментував критику в бік свого кліпу на пісню Two Colors.