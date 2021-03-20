"Укушенный Maruv". Олег Скрипка ответил на критику клипа на песню Two Colors

Поклонники творчества музыканта осудили новую работу из-за полуголых девушек в кадре и отметили, что песня о матери не вяжется с образами, представленными на видео.

Клип на песню Two Colors группы "Воплі Відоплясова", презентованный коллективом в феврале, стал культурным взрывом и всколыхнул публику, считает лидер ВВ Олег Скрипка. Почему легендарные "Два кольори", перепетые на английском языке, были интерпретированы именно так, музыкант рассказал в интервью Фокусу.

Видео, опубликованное на канале коллектива в YouTube, 25 февраля, вызвало неоднозначную реакцию пользователей, а количество лайков и дизлайков по состоянию на 19 марта составляет 4,1 тыс. и 1,8 тыс. соответственно. Зрители раскритиковали видеоряд и внешний вид певца и массовки в кадре, а некоторые особенно преданные поклонники творчества Дмитрия Павлычка и вовсе упрекнули артиста, что полуголые девушки никак не сочетаются с песней про мать и оберег-рушник.

Музыкант отметил, что самым запомнившимся комментарием для него стала фраза, что "Скрипку укусила Maruv" (украинская певица, известная своими эпатажными образами в клипах, – прим. ред). Виной всему – красно-черная эстетика клипа, в которой многие усмотрели потустороннее. Однако сам артист спокойно отнесся к подобной критике.

"Я по своей природе новатор, культурный революционер. Я ощущаю потенциал там, где вроде бы все уже коростой покрылось… Да, есть вампирский мир, в котором мы живем, и есть мир вышиванок, мир идеальной Украины, к которому принадлежало классическое исполнение композиции "Два кольори". Я соединил два этих мира — и произошел культурный взрыв", – рассказал он.

[ + – ] Клип снят в стиле нуар и преисполнен символизма

Свое творчество он проиллюстрировал историей из далекого прошлого:

"Вспоминаю, как в детстве мы занимались школьным хулиганством. Покупали в аптеке глицерин и марганцовку. Глицерин был в баночках, но стоило туда добавить марганцовку – получалась бомба, это все взрывалось! Вот я и делаю такие вещи, только в культурном смысле".

Автором нашумевшего ролика выступила украинская режиссер Елена Винярская.

"В клипе на Two Colors Скрипка развивает оригинальную версию песни и наглядно демонстрирует, что женщина — бесконечное источник вдохновения и процветания. Видео адаптирует два национальных цвета — красный и черный — к более урбанистическому образу жизни, «осовременивает» традиционный этнокод… Ценности, которые заложены и выражены в песне, может понять любой житель нашей планеты — и таким образом способствует их распространению. Украина — это не только страна на карте, а особое состояние души", – говорится в описании к видео.

Напомним, ранее Олег Скрипка поделился мыслями по поводу политического будущего своего коллеги по сцене Святослава Вакарчука, а также рассказал, почему каждый, кто решит пойти во власть, обречен стать объектом ненависти со стороны украинцев.