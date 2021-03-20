"Вкушений Maruv". Олег Скрипка відповів на критику кліпу на пісню Two Colors

Шанувальники творчості музиканта засудили нову роботу через напівголих дівчат у кадрі і зазначили, що пісня про матір не в'яжеться з образами, представленими на відео.

Кліп на пісню Two Colors групи "Воплі Відоплясова", презентований колективом у лютому, став культурним вибухом і сколихнув публіку, вважає лідер ВВ Олег Скрипка. Чому легендарні "Два кольори", переспівані англійською мовою, були інтерпретовані саме так, музикант розповів в інтервʼю Фокусу.

Відео, опубліковане на каналі колективу в YouTube, 25 лютого, викликало неоднозначну реакцію користувачів, а кількість лайків і дизлайків станом на 19 березня становить 4,1 тис і 1,8 тис відповідно. Глядачі розкритикували відеоряд і зовнішній вигляд співака і масовки в кадрі, а деякі особливо віддані шанувальники творчості Дмитра Павличка і зовсім дорікнули артисту, що напівголі дівчата ніяк не поєднуються з піснею про матір і оберіг-рушник.

Музикант зазначив, що коментарем, який найбільше запамʼятався, для нього стала фраза, що "Скрипку вкусила Maruv" (українська співачка, відома своїми епатажними образами в кліпах, — прим. Ред). Виною всьому — червоно-чорна естетика кліпу, в якій багато хто угледів потойбічне. Однак сам артист спокійно поставився до подібної критики.

"Я за своєю природою новатор, культурний революціонер. Я відчуваю потенціал там, де начебто все вже коростою покрилося… Так, є вампірський світ, в якому ми живемо, і є світ вишиванок, світ ідеальної України, до якого належало класичне виконання композиції "Два кольори". Я зʼєднав два цих світи — і стався культурний вибух", — розповів він.

[ + – ] Кліп знятий у стилі нуар і сповнений символізму

Свою творчість він проілюстрував історією з далекого минулого:

"Пригадую, як в дитинстві ми займалися шкільним хуліганством. Купували в аптеці гліцерин і марганцівку. Гліцерин був у баночках, але варто було туди додати марганцівку — виходила бомба, це все вибухало! Ось я і роблю такі речі, тільки в культурному сенсі".

Автором гучного ролика виступила українська режисер Олена Вінярська.

"У кліпі на Two Colors Скрипка розвиває оригінальну версію пісні і наочно демонструє, що жінка — нескінченне джерело натхнення і процвітання. Відео адаптує два національних кольори — червоний і чорний — до більш урбаністичного способу життя, «осучаснює» традиційний етнокод… Цінності, які закладені і виражені в пісні, може зрозуміти будь-який житель нашої планети — і таким чином сприяє їх поширенню. Україна — це не тільки країна на карті, а особливий стан душі", — йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка поділився думками щодо політичного майбутнього свого колеги по сцені Святослава Вакарчука, а також розповів, чому кожен, хто вирішить піти у владу, приречений стати обʼєктом ненависті з боку українців.