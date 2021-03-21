Многодетный отец Олег Скрипка рассказал о "революционерах" и "консерваторах" в его семье

Артист озвучил главный принцип воспитания детей: ничего не навязывать и давать возможность для выбора и развития.

Помимо успешной музыкальной карьеры Олег Скрипка реализовался и как отец. О том, как воспитывает своих четырех детей и каких принципов придерживается, он рассказал в беседе с журналистом Фокуса.

У артиста и его жены Натальи Сидь подрастают 15-летний Роман, 13-летний Устим, 10-летняя Олеся и восьмилетняя Зоряна. По словам певца, его дети живут в другом мире и менталитете.

"Для них отец и моя музыка — базис. Это как борщ, который мы едим каждый день и не осознаем, вкусный он или нет. Он есть — и все. А они творят что-то свое, новое. Хотя я вижу в их развитии свои паттерны. Это у них в хромосомах прописано. Я даже рад, что у них нет культа моих песен. Они слушают других исполнителей. И мне нравится, что у них хороший вкус. Западную музыку слушают",– признался музыкант.

По его словам, его старшему сыну нравится Штраус, группа Trio, он может и сербские свадебные песни включить. Своих вкусов отец сыну не навязывает, хотя и подмечает, что они схожи. А второй сын, например, любит модные сейчас хип-хоп и рэп, однако это не экспериментальная музыка, а мелодичная, красивая, с хорошими текстами и яркими клипами.

[ + – ] Олег Скрипка уверен, что между его детьми царит гармония

Что касается главного принципа воспитания детей, то, говорит артист, он прост:

"Ничего не навязывать, давать возможность для выбора и развития. И там, где ты видишь, что ребенок может сам что-то сделать, пусть делает. Если замечаешь, что ему чего-то недостает для результата — даешь ему этот ресурс. Небольшой, такой, чтобы ребенок реализовался".

Он добавил, что в целом среди его детей царит гармония, поскольку двое из них "консерваторы", а остальные – "революционеры".

Напомним, Олег Скрипка в интервью Фокусу рассказал не только о семье, но и о своем творчестве, ответив, по ходу, на критику его клипа на песнюTwo Сolors, а также о коллеге по цеху Святославе Вакарчуке, который уже дважды пытался стать частью большой политики. Он также порассуждал о менталитете сограждан, которые терпеть не могут представителей власти.