Багатодітний батько Олег Скрипка розповів про "революціонерів" і "консерваторів" в його сім'ї

Артист озвучив головний принцип виховання дітей: нічого не нав'язувати і давати можливість вибору і розвитку.

Крім успішної музичної кар'єри Олег Скрипка реалізувався і як батько. Про те, як виховує своїх чотирьох дітей і яких принципів дотримується, він розповів в бесіді з журналістом Фокуса.

У артиста і його дружини Наталії Сідь підростають 15-річний Роман, 13-річний Устим, 10-річна Олеся і восьмирічна Зоряна. За словами співака, його діти живуть в іншому світі і менталітеті.

"Для них батько і моя музика — базис. Це як борщ, який ми їмо кожен день і не усвідомлюємо, смачний він чи ні. Він є — і все. А вони творять щось своє, нове. Хоча я бачу в їх розвитку свої патерни. Це у них в хромосомах прописано. Я навіть радий, що у них немає культу моїх пісень. Вони слухають інших виконавців. І мені подобається, що у них хороший смак. Західну музику слухають ", — зізнався музикант.

За його словами, його старшому синові подобається Штраус, група Trio, він може і сербські весільні пісні включити. Своїх смаків батько синові не нав'язує, хоча і помічає, що вони схожі. А другий син, наприклад, любить модні зараз хіп-хоп і реп, проте це не експериментальна музика, а мелодійна, красива, з хорошими текстами і яскравими кліпами.

[ + – ] Олег Скрипка впевнений, що між його дітьми панує гармонія

Що стосується головного принципу виховання дітей, то, каже артист, він простий:

"Нічого не нав'язувати, давати можливість вибору і розвитку. І там, де ти бачиш, що дитина може сам щось зробити, нехай робить. Якщо помічаєш, що йому чогось бракує для результату — даєш йому цей ресурс. Невеликий, такий, щоб дитина реалізувався ".

Він додав, що в цілому серед його дітей панує гармонія, оскільки двоє з них "консерватори", а інші — "революціонери".

Нагадаємо, Олег Скрипка в інтерв'ю Фокусу розповів не тільки про родину, а й про свою творчість, відповівши, по ходу, на критику його кліпу на песнюTwo Сolors, а також про колегу по цеху Святославе Вакарчука, який вже двічі намагався стати частиною великої політики. Він також поміркував про менталітет співгромадян, які терпіти не можуть представників влади.