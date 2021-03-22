Фото Билли Айлиш вошло в тройку самых популярных снимков Instagram

Публикация артистки уступила первенство лишь снимку яйца и последнему посту рэпера XXXTentacion, убитого в 2018-м.

Фотография американской певицы Билли Айлиш, на которой она появилась со светлыми волосами и челкой, вошла в тройку самых популярных публикаций в Instagram последних лет, набрав за четыре дня после публикации 21 042 274 лайка.

Таким образом 19-летняя артистка оказалась на третьем месте после фотографии яйца, у которого почти 55 млн. лайков, и последнего снимка рэпера XXXTentacion, застреленного в 2018 году (23,8 млн.).

Более того, знаменитость оставила позади нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, снимок которого с Диего Марадонной собрал 19 818 472 лайка.

[ + – ] Криштиану Роналду и Диего Марадона Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

После преображения она поделилась еще одним снимком, который, судя по всему, может переплюнуть предыдущий, поскольку за 15 часов собрал более 14 млн. лайков. Судя по всему, новый образ очень причелся по душе поклонникам артистки.

[ + – ] Билли Айлиш продолжает собирать лайки Фото: BILLIE EILISH/Instagram

Позже певица призналась, что ее знаменитая прическа с января 2021 года была париком. Все это время она искала "свой" стиль и пробовала разные цвета и прически. Но чтобы не пугать поклонников раньше времени, она решила походить с темными волосами, правда, искусственными.

Напомним, Билли Айлиш после триумфа на церемонии Grammy, где победила в номинации "Лучшая запись года", а песня No time to die победила в номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа", опубликовала снимок, показав изменения во внешности. От черно-зеленого цвета волос артистки не осталось и следа.