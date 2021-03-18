"Ущипните меня". Билли Айлиш после Grammy удивила изменениями во внешности (фото)

С 2019 года артистка появлялась на публике брюнеткой с прокрашенными в неоново-зеленый цвет корнями.

19-летняя американская певица и автор песен Билли Айлиш кардинально изменила цвет волос. Как выглядит сейчас, артистка показала на своей странице в Instagram.

На снимке девушка, которую все привыкли видеть с черной шевелюрой и покрашенными в неоново-зеленый цвет корнями, позирует с челкой и светлыми волосами.

При этом на ее лице нет макияжа, и выглядит она так, будто только проснулась.

"Ущипните меня", – говорится в подписи. Добавим, что перед тем, как удивить подписчиков изменениями во внешности, Билли в сториз предлагала им отгадать, в какой цвет она собирается перекраситься.

[ + – ] У певицы теперь челка и светлые волосы

Снимок меньше чем за сутки собрал почти 17 млн. лайков и 283 тыс. комментариев. Всего за обновлениями Билли в соцсети следят 78,2 млн. человек по всему миру.

Напомним, во время 63-ей церемонии награждения Grammy Билли Айлиш победила в номинации "Лучшая запись года", а песня No time to die победила в номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа".

На публике знаменитость появилась в костюме Gucci свободного кроя в розово-серых тонах с абстракцией. К нему она подобрала такую же панаму, маску и сделала маникюр в цветах наряда.

Недавно о жизни артистки вышел фильм под названием The World’s A Little Blurry, а Фокус разбирался, в чем же феномен этой знаменитости.