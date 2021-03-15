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Красная дорожка Grammy: в чем блистали победители музыкального "Оскара" (фото, видео)

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Красная дорожка Grammy, коллаж
Фото: коллаж Фокус

Во время церемонии в зале практически не было зрителей. Однако это не помешало звездам выгулять дизайнерские наряды.

В Staples Center в Лос-Анджелесе отгремела 63-я церемония вручения Grammy – главной музыкальной награды в мире, учредителем которой является Академия звукозаписи США.

Изначально шоу должно было пройти 31-го января, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Оно состоялось с соблюдением социальной дистанции и без зрителей в зале, однако награды нашли своих героев, и их имена сегодня – на первых полосах мировых СМИ.

Номинанты и лауреаты премии традиционно постарались выглядеть на миллион, понимая, что, несмотря на отсутствие публики в зале, их наряды будут предметом обсуждения среди пользователей Сети. Посмотрим на их роскошные образы и мы.

Бейонсе

Для своего триумфа 39-летняя звезда выбрала черное кожаное мини-платье от бренда Schiaparelli и кожаные перчатки выше локтя. Артистка стала абсолютным рекордсменом премии, собрав уже 28 статуэток. Свою последнюю награду она получила за лучший R&B-трек под названием Black Parade. Бейонсе также получила два приза в номинациях, посвящённых жанру "рэп" — за песню Savage, записанную в дуэте с Megan Thee Stallion, певиц наградили в категориях "Лучшее исполнение" и "Лучшая песня". 

Бейонсе
Бейонсе стала рекордсменом премии, получив свою 28-ю статуэтку
Бейонсе и Меган Thee Stallion

Дуа Липа

25-летняя британская певица отхватила победу за лучший вокальный поп-альбом (альбом Future Nostalgia), сверкнув на красной дорожке в полупрозрачном платье от Versace. Во время выступления на сцене она примерила куда более эффектный наряд, правда, не такой откровенный.

Дуа Липа, Грэмми
Дуа Липа, Грэмми
Дуа Липа, Грэмми
Дуа Липа, Грэмми

Тейлор Свифт

31-летняя исполнительница получила награду в номинации "Лучший альбом года" за свою восьмую пластику Folklore. Свифт – первая в истории, чьи альбомы трижды признавали лучшими на Grammy. Артистка появилась на церемонии в эффектном цветочном платье от Oscar de la Renta. Образ она дополнила босоножками на каблуке нежно-розового цвета.

Тейлор Свифт, Grammy, наряд
Тейлор Свифт подобрала маску, которая полностью соответствовала наряду
Фото: Recording Academy/GRAMMYs

Билли Айлиш

19-летняя британская исполнительница одержала победу в номинациях "Запись года" с песней Everything I Wanted и за лучшую песню к фильму — за одноименный саундтрек к еще не вышедшему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

На церемонию девушка явилась, с ног до головы одетая в Gucci. Причем под цвет костюма у артистки был даже маникюр.

В номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" вместе с Айлиш победил ее брат Финнеас ОʼКоннелл. Он, кстати, тоже нарядился в Gucci.

Финнеас ОʼКоннелл, Билли Айлиш, Грэмми
Билли Айлиш с братом Финнеасом ОʼКоннеллом
Фото: Recording Academy/GRAMMYs

Меган Thee Stallion

26-летняя певица получила награду в номинации "Лучший новый исполнитель", а всего унесла с церемонии три статуэтки. На церемонии она появилась в ярком платье от Dolce&Gabbana и босоножках со стразами.

Грэмми, Меган Thee Stallion
Грэмми, Меган Thee Stallion
Грэмми, Меган Thee Stallion
Грэмми, Меган Thee Stallion

И другие наряды, которыми изобиловала красная дорожка музыкального "Оскара":

Cardi B
Миранда Ламберт победила в номинации "Лучший кантри-альбом"
Дженей Айко появилась в эффектном наряде от Giambattista Valli
Мама Майли Сайрус и ее сестра Ноа в наряде от Schiaparelli
H.E.R. в костюме от бренда Dundas
Гарри Стайлс выбрал Gucci

Напомним, премию Grammy впервые получил казахский диджей Иманбек Зейкенов, который в обычной жизни работает железнодорожником.

 В прошлом году американская исполнительница Билли Айлиш взяла четыре премии Grammy. А украинская пианистка Надежда Шпаченко получила Grammy в номинации "Лучший классический сборник".