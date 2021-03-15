Красная дорожка Grammy: в чем блистали победители музыкального "Оскара" (фото, видео)

Во время церемонии в зале практически не было зрителей. Однако это не помешало звездам выгулять дизайнерские наряды.

В Staples Center в Лос-Анджелесе отгремела 63-я церемония вручения Grammy – главной музыкальной награды в мире, учредителем которой является Академия звукозаписи США.

Изначально шоу должно было пройти 31-го января, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Оно состоялось с соблюдением социальной дистанции и без зрителей в зале, однако награды нашли своих героев, и их имена сегодня – на первых полосах мировых СМИ.

Номинанты и лауреаты премии традиционно постарались выглядеть на миллион, понимая, что, несмотря на отсутствие публики в зале, их наряды будут предметом обсуждения среди пользователей Сети. Посмотрим на их роскошные образы и мы.

Бейонсе

Для своего триумфа 39-летняя звезда выбрала черное кожаное мини-платье от бренда Schiaparelli и кожаные перчатки выше локтя. Артистка стала абсолютным рекордсменом премии, собрав уже 28 статуэток. Свою последнюю награду она получила за лучший R&B-трек под названием Black Parade. Бейонсе также получила два приза в номинациях, посвящённых жанру "рэп" — за песню Savage, записанную в дуэте с Megan Thee Stallion, певиц наградили в категориях "Лучшее исполнение" и "Лучшая песня".

[ + – ] Бейонсе стала рекордсменом премии, получив свою 28-ю статуэтку

[ + – ] Бейонсе и Меган Thee Stallion

Дуа Липа

25-летняя британская певица отхватила победу за лучший вокальный поп-альбом (альбом Future Nostalgia), сверкнув на красной дорожке в полупрозрачном платье от Versace. Во время выступления на сцене она примерила куда более эффектный наряд, правда, не такой откровенный.

Тейлор Свифт

31-летняя исполнительница получила награду в номинации "Лучший альбом года" за свою восьмую пластику Folklore. Свифт – первая в истории, чьи альбомы трижды признавали лучшими на Grammy. Артистка появилась на церемонии в эффектном цветочном платье от Oscar de la Renta. Образ она дополнила босоножками на каблуке нежно-розового цвета.

[ + – ] Тейлор Свифт подобрала маску, которая полностью соответствовала наряду Фото: Recording Academy/GRAMMYs

Билли Айлиш

19-летняя британская исполнительница одержала победу в номинациях "Запись года" с песней Everything I Wanted и за лучшую песню к фильму — за одноименный саундтрек к еще не вышедшему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

На церемонию девушка явилась, с ног до головы одетая в Gucci. Причем под цвет костюма у артистки был даже маникюр.

В номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" вместе с Айлиш победил ее брат Финнеас ОʼКоннелл. Он, кстати, тоже нарядился в Gucci.

[ + – ] Билли Айлиш с братом Финнеасом ОʼКоннеллом Фото: Recording Academy/GRAMMYs

Меган Thee Stallion

26-летняя певица получила награду в номинации "Лучший новый исполнитель", а всего унесла с церемонии три статуэтки. На церемонии она появилась в ярком платье от Dolce&Gabbana и босоножках со стразами.

И другие наряды, которыми изобиловала красная дорожка музыкального "Оскара":

[ + – ] Cardi B

[ + – ] Миранда Ламберт победила в номинации "Лучший кантри-альбом"

[ + – ] Дженей Айко появилась в эффектном наряде от Giambattista Valli

[ + – ] Мама Майли Сайрус и ее сестра Ноа в наряде от Schiaparelli

[ + – ] H.E.R. в костюме от бренда Dundas

[ + – ] Гарри Стайлс выбрал Gucci

Напомним, премию Grammy впервые получил казахский диджей Иманбек Зейкенов, который в обычной жизни работает железнодорожником.

В прошлом году американская исполнительница Билли Айлиш взяла четыре премии Grammy. А украинская пианистка Надежда Шпаченко получила Grammy в номинации "Лучший классический сборник".