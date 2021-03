Грэмми-2021: названы победители премии

В ночь на 15 марта Национальная академия звукозаписи США провела 63-ю ежегодную церемонию вручения престижной награды.

В США завершилась 63 церемония вручения "Грэмми". Лидером по числу номинаций в 2021 году стала Бейонсе, которая претендовала на девять статуэток. Она получила награды в четырех номинациях и стала самым номинированным артистом за всю историю премии.

"Песней года" в 2021-м стала композиция "I Can’t Breathe" от 23-летней американской хип-хоп-звезды H.E.R. (Габриеллы Уилсон).

В номинации "Альбом года" победил альбом от Тейлор Свифт "folklore".

19-летняя Айлиш, завоевавшая премию Грэмми 2020 года своим дебютным альбомом, получила статуэтки за свою песню "Everything I Wanted" за саундтрек к Джеймсу Бонду "No Time To Die".

Лучшей поп-песней года названа "Watermelon Sugar" британского исполнителя Гарри Стайлза.

Клип Бейонсе на песню Brown Skin Girl признан лучшим в 2020 году.

Казахский диджей Иманбек Зейкенов, который известен под творческим псевдонимом Imanbek также получил премию "Грэмми".

Всего награды были розданы в 84 категориях. Победителей выбирают около 11 тыс. членов Американской академии звукозаписи.

Напомним, церемония вручения наград 63-ой музыкальной премии "Грэмми" была перенесена из-за коронавируса. Во время церемонии организаторы полностью отказались от зрителей и разрешили ведущим и исполнителям находиться на месте только во время шоу. В прошлом году американская исполнительница Билли Айлиш получила четыре премии "Грэмми". А украинская пианистка Надежда Шпаченко получила "Грэмми" в номинации "Лучший классический сборник".