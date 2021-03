Железнодорожник из Казахстана Иманбек Зейкенов завоевал премию "Грэмми" (видео)

Казахский диджей Иманбек Зейкенов, который известен под творческим псевдонимом Imanbek, получил премию "Грэмми".

Как сообщает Los Angeles Times, Зейкенов получил премию в номинации "Лучший классический ремикс".

Диджею всего 20 лет, и успех ему принес ремикс на композицию "Roses" исполнителя SAINt JHN. В YouTube у клипа более 145 миллионов просмотров.

[ + – ] SAINt JHN - Roses

Согласно открытым источникам, Иманбек Зейкенов является железнодорожником-сигналистом, во всяком случае – был им в ноябре 2019 года. Он живет в городе Аксу в Казахстане и начал заниматься музыкой около трех лет назад.

Победу Иманбека в номинации уже прокомментировал у себя в Facebook известный музыкальный критик Михаил Козырев. Он отметил, что рад за Зейкенова и полагает, что сегодня за него "будет гулять весь Казахстан и его родной город Аксу".

По данным Козырева, трек Зейкенова более 20 недель подряд провел в ТОП-10 чарта Billboard Hot 100. Он также вошел в ТОП-10 iTunes, в музыкальном приложении Shazam набрал более 22 миллионов просмотров.

Среди претендентов в этой номинации числились RAC со своей версией песни "Do You Ever?" исполнителя Phil Good, Morgan Page с ремиксом на трек "Imaginary Friends" канадского диджея Deadmau5, американец Louie Vega с переделкой песни "Praying For You" авторства Jasper Street Co., Haywyre с ремиксом на трек Bazzi "Young & Alive".

Изначально церемония "Грэмми-2021" должна была состояться 31 января, однако из-за пандемии COVID-19 ее перенесли на 31 января.

Лидером по числу номинаций в этом году стала Beyonce, которая будет бороться за победу в восьми категориях.

Как сообщалось ранее, Beyonce, которая является самой номинированной исполнительницей в истории Грэмми, лидировала в десяти номинациях с синглом "Black Parade", прославляющим афроамериканскую культуру в год расовых беспорядков в США.