Тейлор Свифт, Бейонсе и Дуа Липа сразятся за главную награду "Грэмми 2021" (видео)

Тейлор Свифт, Бейонсе и Дуа Липа сразятся в этом году за главные призы Грэмми. Об этом сообщает Reuters.

По словам аналитиков, необычно разнообразный состав претендентов в 2021 году означает, что главный приз – альбом года, может достаться самому неожиданному исполнителю.

"Номинации были настолько неожиданными, например, The Weeknd не получил номинации, это очень сложный год, чтобы пытаться делать прогнозы", – говорит исполнительный редактор Billboard на Западном побережье Мелинда Ньюман.

Победителей выбирают около 11 тыс. членов Американской академии звукозаписи. Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи, вручающей премии Грэмми Харви Мейсон-младший надеется, что предстоящее шоу будет "шансом на нормальность, когда люди собираются вместе и играют музыку".

Бейонсе, которая является самой номинированной исполнительницей в истории Грэмми, лидирует в десяти номинациях с синглом "Black Parade", прославляющим афроамериканскую культуру в год расовых беспорядков в США.

Но Бейонсе нет в списке номинантов, приглашенных на 3-часовое воскресное шоу. В рамках представления будут звучать как живые выступления, так и предварительно сделанные записи. Среди приглашенных значится Тейлор Свифт, K-Pop группа BTS, Билли Айлиш, Гарри Стайлс и другие.

Тейлор Свифт и британская поп-певица Дуа Липа были номинированы в шести номинациях вместе с рэпером Родди Ричем. При этом, Липа и ее альбом "Future Nostalgia" имеют серьезные преимущества в гонке.

"В прошлом году Дуа Липа была везде. Это действительно масштабное возрождение позитивной танцевальной музыки", – заявил старший редактор Entertainment Weekly Алекс Зюскинд.

Он считает, что Свифт с альбомом "Folklore" имеет высокие шансы на победу в песне года за трек "Cardigan".

19-летняя Айлиш, завоевавшая премию Грэмми 2020 года своим дебютным альбомом, получила три кивка (одобрение членов жюри) за свою балладу "Everything I Wanted" и один за саундтрек к Джеймсу Бонду "No Time To Die".

"Я думаю, что поезд Билли Айлиш на Грэмми продолжает свой путь", – подытожил Зюскинд.

Южнокорейский бойз-бэнд BTS стал прорывом года в США, завоевав свою первую номинацию на Грэмми за англоязычный хит "Dynamite".

63-я церемония "Грэмми" состоится 14 марта 2021 года.