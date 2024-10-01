В 225 ОШБ рассказали, кто одним из первых зашел на оккупированные с 2014 года территории на Донбассе (видео)

Президент Владимир Зеленский наградил военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона. Среди них — 27-летний Никита Каляев, который вблизи Горловки уничтожил шестерых российских оккупантов.

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1 октября в Украине уже второй год подряд отмечают День защитников и защитниц. Президент Владимир Зеленский поздравил тех, благодаря кому наступает завтра и благодаря кому есть Украина. Он отметил воинов государственными наградами, вручил бригадам боевые знамена, а также присвоил почетные наименования.

Среди тех, кто получил награды — военнослужащие 225-го отдельного штурмового батальона.

Это старший лейтенант Михаил Слета с позывным "Майкл", который командовал штурмовой ротой во время защиты стратегически важного маршрута "Дорога жизни" в Авдеевке. Он был награжден Орденом Богдана Хмельницкого II степени, сообщили в батальоне.

А также солдат Никита Каляев с позывным "Весло". Он был одним из первых, кто зашел на территории возле Горловки, оккупированные с 2014 года, во время штурма российских позиций. Каляев уничтожил вражеский пулеметный расчет — шестерых российских оккупантов. Благодаря этому его собратья смогли без потерь зайти на вражеские позиции, зачистить территорию и уничтожить еще 15 россиян. Каляев посмертно награжден Отличием президента Украины "Крест боевых заслуг".

Что известно о Никите Каляеве

Никита Каляев погиб 10 января 2024 года возле поселка Нью-Йорк, что в Донецкой области. Ему было 27 лет. Об этом сообщает платформа памяти "Мемориал", которая собирает информацию и истории тех, кто погиб в российско-украинской войне.

Фото: Скриншот

Защитник родился и жил в городе Киеве. Окончил Киевский профессионально-педагогический профессиональный колледж имени Антона Макаренко. Увлекался автомобилями. Любил животных.

Во время полномасштабной войны стал военнослужащим Вооруженных сил Украины. Воевал в рядах 115-й отдельной механизированной бригады. Был в команде "Сирка", что в составе 225-го штурмового батальона.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову, который погиб 26 августа 2023 года.