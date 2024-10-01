У 225-му ОШБ розповіли, хто одним із перших зайшов на окуповані з 2014 року території на Донбасі (відео)

Президент Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців 225-го окремого штурмового батальйону. Серед них — 27-річний Микита Каляєв, який поблизу Горлівки знищив шістьох російських окупантів.

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1 жовтня в Україні вже другий рік поспіль відзначають День захисників і захисниць. Президент Володимир Зеленський привітав тих, завдяки кому настає завтра та завдяки кому є Україна. Він відзначив воїнів державними нагородами, вручив бригадам бойові прапори, а також присвоїв почесні найменування.

Серед тих, хто отримав нагороди, — військовослужбовці 225-го окремого штурмового батальйону.

Це старший лейтенант Михайло Сльота з позивним "Майкл", який командував штурмовою ротою під час захисту стратегічно важливого маршруту "Дорога життя" в Авдіївці. Він був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, повідомили у батальйоні.

А також солдат Микита Каляєв із позивним "Весло". Він був одним із перших, хто зайшов на території біля Горлівки, окуповані з 2014 року, під час штурму російських позицій. Каляєв знищив ворожий кулеметний розрахунок — шістьох російських окупантів. Завдяки цьому його побратими змогли без втрат зайти на ворожі позиції, зачистити територію та знищити ще 15 росіян. Каляєв посмертно нагороджений Відзнакою президента України "Хрест бойових заслуг".

Що відомо про Микиту Каляєва

Микита Каляєв загинув 10 січня 2024 року біля селища Нью-Йорк, що на Донеччині. Йому було 27 років. Про це повідомляє платформа пам'яті "Меморіал", яка збирає інформацію та історії тих, хто загинув у російсько-українській війні.

Фото: Скриншот

Захисник народився і жив у Києві. Закінчив Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка. Захоплювався автомобілями. Любив тварин.

Під час повномасштабної війни став військовослужбовцем Збройних сил України. Воював у лавах 115-ї окремої механізованої бригади. Був у команді "Сірка", що в складі 225-го штурмового батальйону.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Андрію "Джусу" Пільщикову, який загинув 26 серпня 2023 року.