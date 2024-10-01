За мужність і героїзм: пілоту "Джусу" посмертно присвоєно звання Героя України, деталі
В опублікованому на сайті глави держави указі зазначили, що загиблий льотчик до останнього захищав суверенітет і територіальну цілісність країни. Крім нього звання присвоїли ще 17 захисникам.
Відомий український льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус", який загинув у серпні минулого року, посмертно отримав звання "Герой України". Про це свідчить указ президента України №658/2024, опублікований на сайті.
Присвоєння звання з удостоєнням ордена "Золота Зірка" глава держави Володимир Зеленський підписав ще в понеділок, 30 вересня.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Пільщикову Андрію Борисовичу — майору (посмертно)", — йдеться в повідомленні.
Хто ще отримав звання Героя України: перелік
Також звання було присвоєно й іншим українським захисникам, серед яких:
- полковник Дмитро Волошин;
- молодший сержант Тимофій Орел;
- лейтенант Богдан Цимбал;
- солдат Сергій Багнюк (посмертно);
- старший лейтенант Денис Бадiка (посмертно);
- молодший сержант Владислав Бомбела (посмертно);
- солдат Андрій Демчик (посмертно);
- молодший сержант Ігор Замоцький (посмертно);
- солдат Олександр Свищ (посмертно);
- солдат Артур Станкус (посмертно);
- підполковник Юрій Тимусь (посмертно);
- старший солдат Віталій Харченко (посмертно);
- сержант Олександр Кроковець;
- підполковник Валентин Манько;
- солдат Андрій Сергієнко;
- солдат Олександр Федоровський;
- молодший лейтенант Дмитро Шемет;
- капітан Олег Ширяєв.
Загибель "Джуса": що відомо
26 серпня 2023 року з'явилася інформація про загибель трьох українських пілотів у Житомирській області. Тоді розбилися два літаки L-39, які виконували навчальний політ.
Пізніше оприлюднили імена загиблих — Андрій Пільщиков із позивним Juice, В'ячеслав Мінка ("Мінка"), Сергій Проказін ("Проказін"). Усі пілоти протистояли армії РФ на лінії фронту на сході та півдні.
29 серпня в Києві відбулося прощання з Андрієм Пільщиковим. Проходила церемонія в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.
У Державного бюро розслідувань було три версії того, як сталася авіакатастрофа. До розслідування залучили фахівців із Генштабу та командування Повітряних сил. Серед ймовірних версій розглядалися: технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення під час організації здійснення польотів.
Нагадаємо, 20 червня повідомлялося, що невідомі вандали влаштували погром на могилі "Джуса" і ще кількох загиблих українських захисників. Того ж дня з'явилася інформація, що могили військовослужбовців привели до ладу. Жінці, яка вчинила погром на цвинтарі загрожувало до семи років позбавлення волі.