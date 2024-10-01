За мужність і героїзм: пілоту "Джусу" посмертно присвоєно звання Героя України, деталі

В опублікованому на сайті глави держави указі зазначили, що загиблий льотчик до останнього захищав суверенітет і територіальну цілісність країни. Крім нього звання присвоїли ще 17 захисникам.

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Відомий український льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус", який загинув у серпні минулого року, посмертно отримав звання "Герой України". Про це свідчить указ президента України №658/2024, опублікований на сайті.

Присвоєння звання з удостоєнням ордена "Золота Зірка" глава держави Володимир Зеленський підписав ще в понеділок, 30 вересня.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Пільщикову Андрію Борисовичу — майору (посмертно)", — йдеться в повідомленні.

Президент посмертно присвоїв звання Героя України пілоту "Джусу" Фото: Скриншот

Хто ще отримав звання Героя України: перелік

Також звання було присвоєно й іншим українським захисникам, серед яких:

полковник Дмитро Волошин;

молодший сержант Тимофій Орел;

лейтенант Богдан Цимбал;

солдат Сергій Багнюк (посмертно);

старший лейтенант Денис Бадiка (посмертно);

молодший сержант Владислав Бомбела (посмертно);

солдат Андрій Демчик (посмертно);

молодший сержант Ігор Замоцький (посмертно);

солдат Олександр Свищ (посмертно);

солдат Артур Станкус (посмертно);

підполковник Юрій Тимусь (посмертно);

старший солдат Віталій Харченко (посмертно);

сержант Олександр Кроковець;

підполковник Валентин Манько;

солдат Андрій Сергієнко;

солдат Олександр Федоровський;

молодший лейтенант Дмитро Шемет;

капітан Олег Ширяєв.

Загибель "Джуса": що відомо

26 серпня 2023 року з'явилася інформація про загибель трьох українських пілотів у Житомирській області. Тоді розбилися два літаки L-39, які виконували навчальний політ.

Пізніше оприлюднили імена загиблих — Андрій Пільщиков із позивним Juice, В'ячеслав Мінка ("Мінка"), Сергій Проказін ("Проказін"). Усі пілоти протистояли армії РФ на лінії фронту на сході та півдні.

29 серпня в Києві відбулося прощання з Андрієм Пільщиковим. Проходила церемонія в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

У Державного бюро розслідувань було три версії того, як сталася авіакатастрофа. До розслідування залучили фахівців із Генштабу та командування Повітряних сил. Серед ймовірних версій розглядалися: технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення під час організації здійснення польотів.

Нагадаємо, 20 червня повідомлялося, що невідомі вандали влаштували погром на могилі "Джуса" і ще кількох загиблих українських захисників. Того ж дня з'явилася інформація, що могили військовослужбовців привели до ладу. Жінці, яка вчинила погром на цвинтарі загрожувало до семи років позбавлення волі.