За мужество и героизм: пилоту "Джусу" посмертно присвоено звание Героя Украины, детали
В опубликованном на сайте главы государства указе отметили, что погибший летчик до последнего защищал суверенитет и территориальную целостность страны. Помимо него звания присвоили еще 17 защитникам.
Известный украинский летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус", погибший в августе прошлого года, посмертно получил звание "Герой Украины". Об этом свидетельствует указ президента Украины №658/2024, опубликованный на сайте.
Присвоение звания с удостоением ордена "Золотая Звезда" глава государства Владимир Зеленский подписал еще в понедельник, 30 сентября.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Пильщикову Андрею Борисовичу — майору (посмертно)", — говорится в сообщении.
Кто еще получил звание Героя Украины: перечень
Также звания были присвоены и другим украинским защитникам, среди которых:
- полковник Дмитрий Волошин;
- младший сержант Тимофей Орел;
- лейтенант Богдан Цимбал;
- солдат Сергей Багнюк (посмертно);
- старший лейтенант Денис Бадика (посмертно);
- младший сержант Владислав Бомбела (посмертно);
- солдат Андрей Демчик (посмертно);
- младший сержант Игорь Замоцкий (посмертно);
- солдат Александр Свищ (посмертно);
- солдат Артур Станкус (посмертно);
- подполковник Юрий Тимус (посмертно);
- старший солдат Виталий Харченко (посмертно);
- сержант Александр Кроковец;
- подполковник Валентин Манько;
- солдат Андрей Сергиенко;
- солдат Александр Федоровский;
- младший лейтенант Дмитрий Шемет;
- капитан Олег Ширяев.
Гибель "Джуса": что известно
26 августа 2023 года появилась информация о гибели трех украинских пилотов в Житомирской области. Тогда разбились два самолета L-39, которые выполняли учебный полет.
Позже обнародовали имена погибших — Андрей Пильщиков с позывным Juice, Вячеслав Минка ("Минка"), Сергей Проказин ("Проказин"). Все пилоты противостояли армии РФ на линии фронта на востоке и юге.
29 августа в Киеве состоялось прощание с Андреем Пильщиковым и проходила церемония в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.
У Государственного бюро расследований было три версии того, как произошла авиакатастрофа. К расследованию привлекли специалистов из Генштаба и командования Воздушных сил. Среди предполагаемых версий рассматривались: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.
Напомним, 20 июня сообщалось, что неизвестные вандалы устроили погром на могиле "Джуса" и еще нескольких погибших украинских защитников. В тот же день появилась информация, что могилы военнослужащих привели в порядок. Женщине, которая совершила погром на кладбище грозило до семи лет лишения свободы.