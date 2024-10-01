За мужество и героизм: пилоту "Джусу" посмертно присвоено звание Героя Украины, детали

В опубликованном на сайте главы государства указе отметили, что погибший летчик до последнего защищал суверенитет и территориальную целостность страны. Помимо него звания присвоили еще 17 защитникам.

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Известный украинский летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус", погибший в августе прошлого года, посмертно получил звание "Герой Украины". Об этом свидетельствует указ президента Украины №658/2024, опубликованный на сайте.

Присвоение звания с удостоением ордена "Золотая Звезда" глава государства Владимир Зеленский подписал еще в понедельник, 30 сентября.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Пильщикову Андрею Борисовичу — майору (посмертно)", — говорится в сообщении.

Президент посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту "Джусу" Фото: Скриншот

Кто еще получил звание Героя Украины: перечень

Также звания были присвоены и другим украинским защитникам, среди которых:

полковник Дмитрий Волошин;

младший сержант Тимофей Орел;

лейтенант Богдан Цимбал;

солдат Сергей Багнюк (посмертно);

старший лейтенант Денис Бадика (посмертно);

младший сержант Владислав Бомбела (посмертно);

солдат Андрей Демчик (посмертно);

младший сержант Игорь Замоцкий (посмертно);

солдат Александр Свищ (посмертно);

солдат Артур Станкус (посмертно);

подполковник Юрий Тимус (посмертно);

старший солдат Виталий Харченко (посмертно);

сержант Александр Кроковец;

подполковник Валентин Манько;

солдат Андрей Сергиенко;

солдат Александр Федоровский;

младший лейтенант Дмитрий Шемет;

капитан Олег Ширяев.

Гибель "Джуса": что известно

26 августа 2023 года появилась информация о гибели трех украинских пилотов в Житомирской области. Тогда разбились два самолета L-39, которые выполняли учебный полет.

Позже обнародовали имена погибших — Андрей Пильщиков с позывным Juice, Вячеслав Минка ("Минка"), Сергей Проказин ("Проказин"). Все пилоты противостояли армии РФ на линии фронта на востоке и юге.

29 августа в Киеве состоялось прощание с Андреем Пильщиковым и проходила церемония в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

У Государственного бюро расследований было три версии того, как произошла авиакатастрофа. К расследованию привлекли специалистов из Генштаба и командования Воздушных сил. Среди предполагаемых версий рассматривались: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.

Напомним, 20 июня сообщалось, что неизвестные вандалы устроили погром на могиле "Джуса" и еще нескольких погибших украинских защитников. В тот же день появилась информация, что могилы военнослужащих привели в порядок. Женщине, которая совершила погром на кладбище грозило до семи лет лишения свободы.