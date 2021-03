Тейлор Свіфт, Бейонсе і Дуа Ліпа битимуться за головну нагороду "Греммі 2021"

Переможців обирають близько 11 тис. членів Американської академії звукозапису.

Тейлор Свіфт, Бейонсе і Дуа Ліпа битимуться в цьому році за головні призи Греммі. Про це повідомляє Reuters.

За словами аналітиків, незвично різноманітний склад претендентів в 2021 році означає, що головний приз — альбом року, може дістатися самому несподіваному виконавцю.

"Номінації були настільки несподіваними, наприклад, The Weeknd не отримав номінації, це дуже складний рік, щоб намагатися робити прогнози", — говорить виконавчий редактор Billboard на Західному узбережжі Мелінда Ньюман.

Переможців обирають близько 11 тис. членів Американської академії звукозапису. Президент Національної академії мистецтва і науки звукозапису, яка вручає премії Греммі Харві Мейсон-молодший сподівається, що майбутнє шоу буде "шансом на нормальність, коли люди збираються разом і грають музику".

Бейонсе, яка є самою номінованою виконавицею в історії Греммі, лідирує в десяти номінаціях з синглом "Black Parade", що прославляє афроамериканську культуру в рік расових заворушень в США.

Але Бейонсе немає в списку номінантів, запрошених на 3-годинне недільне шоу. У рамках шоу будуть звучати як живі виступи, так і попередньо зроблені записи. Серед запрошених значиться Тейлор Свіфт, K-Pop група BTS, Біллі Айліш, Гаррі Стайлс і інші.

Тейлор Свіфт і британська поп-співачка Дуа Ліпа були номіновані в шести номінаціях разом з репером Родді Річем. При цьому, Липа і її альбом "Future Nostalgia" мають серйозні переваги в гонці.

"В минулому році Дуа Ліпа була всюди. Це дійсно масштабне відродження позитивної танцювальної музики", — заявив старший редактор Entertainment Weekly Алекс Зюскінд.

Він вважає, що Свіфт з альбомом "Folklore" має високі шанси на перемогу в пісні року за трек "Cardigan".

19-річна Айліш, яка завоювала премію Греммі 2020 року своєю дебютним альбомом, отримала три кивка (схвалення членів журі) за свою баладу "Everything I Wanted" і один за саундтрек до Джеймсу Бонду "No Time To Die".

"Я думаю, що поїзд Біллі Айліш на Греммі продовжує свій шлях", — підсумував Зюскінд.

Південнокорейський бойз-бенд BTS став проривом року в США, завоювавши свою першу номінацію на Греммі за англомовний хіт "Dynamite".

63-тя церемонія "Греммі" відбудеться 14 березня 2021 року.