Залізничник з Казахстану Іманбек Зейкенов завоював премію "Греммі" (відео)

Казахський діджей Іманбек Зейкенов, якого знають під творчим псевдонімом Imanbek, отримав премію "Греммі".

Як повідомляє Los Angeles Times, Зейкенов отримав премію в номінації "Кращий класичний ремікс".

Діджею всього 20 років, і успіх йому приніс ремікс на композицію "Roses" виконавця SAINt JHN. В YouTube у кліпу більше 145 мільйонів переглядів.

[ + – ] SAINt JHN — Roses

Згідно з відкритими джерелами, Іманбек Зейкенов є залізничником-сигналістом, у всякому разі — був їм в листопаді 2019 року. Він живе в місті Аксу в Казахстані і почав займатися музикою близько трьох років тому.

Перемогу Іманбека в номінації вже прокоментував у себе в Facebook відомий музичний критик Михайло Козирєв. Він зазначив, що радий за Зейкенова і вважає, що сьогодні за нього "гулятиме весь Казахстан і його рідне місто Аксу".

За даними Козирєва, трек Зейкенова більше 20 тижнів поспіль провів у ТОП-10 чарту Billboard Hot 100. Він також увійшов в ТОП-10 iTunes, в музичному додатку Shazam набрав більше 22 мільйонів переглядів.

Серед претендентів у цій номінації значилися RAC зі своєю версією пісні "Do You Ever?" виконавця Phil Good, Morgan Page з реміксом на трек "Imaginary Friends" канадського діджея Deadmau5, американець Louie Vega з переробкою пісні "Praying For You" авторства Jasper Street Co., Haywyre з реміксом на трек Bazzi "Young & Alive".

Спочатку церемонія "Греммі-2021" повинна була відбутися 31 січня, однак через пандемію COVID-19 її перенесли на 31 січня.

Лідером за кількістю номінацій цього року стала Beyonce, яка буде боротися за перемогу у восьми категоріях.

Як повідомлялося раніше, Beyonce, яка є найбільш номінованою виконавицею в історії Греммі, лідирувала в десяти номінаціях з синглом "Black Parade", що прославляє афроамериканську культуру в рік расових заворушень в США.