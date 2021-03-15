Греммі-2021: названі переможці премії
У ніч на 15 березня Національна академія звукозапису США провела 63-ю щорічну церемонію вручення престижної нагороди.
У США завершилася 63 церемонія вручення "Греммі". Лідером за кількістю номінацій в 2021 році стала Бейонсе, яка претендувала на дев'ять статуеток. Вона отримала нагороди в чотирьох номінаціях і стала найномінованішим артистом за всю історію премії.
"Піснею року" в 2021-му стала композиція "I Can not Breathe" від 23-річної американської хіп-хоп-зірки HER (Габріелла Вілсон).
У номінації "Альбом року" переміг альбом від Тейлор Свіфт "folklore".
19-річна Айліш, яка завоювала премію Греммі 2020 року своїм дебютним альбомом, отримала статуетки за свою пісню "Everything I Wanted" за саундтрек до Джеймса Бонда "No Time To Die".
Кращою поп-піснею року названа "Watermelon Sugar" британського виконавця Гаррі Стайлса.
Кліп Бейонсе на пісню Brown Skin Girl визнаний кращим у 2020 році.
Казахський діджей Іманбек Зейкенов, відомий під творчим псевдонімом Imanbek, також отримав премію "Греммі".
Всього нагороди були роздані в 84 категоріях. Переможців обирають майже 11 тис. членів Американської академії звукозапису.
Нагадаємо, церемонія вручення нагород 63-ї музичної премії "Греммі" була перенесена через коронавірус. Під час церемонії організатори повністю відмовилися від глядачів і дозволили ведучим і виконавцям перебувати на місці тільки під час шоу. Минулого року американська виконавиця Біллі Айліш отримала чотири премії "Греммі". А українська піаністка Надія Шпаченко отримала "Греммі" в номінації "Кращий класичний збірник".