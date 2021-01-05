Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли из-за коронавируса

Планировалось, что шоу состоится 31 января в Лос-Анджелесе.

Организаторы 63-й музыкальной премии "Грэмми" решили отложить церемонию вручения наград.

Об этом сообщает Rolling Stone.

Причиной такого решения стала угроза распространения коронавируса в США. Планировалось, что шоу состоится 31 января в Лос-Анджелесе.

Во время церемонии организаторы планировали полностью отказаться от аудитории и разрешить ведущим и исполнителям находиться на месте только во время шоу.

Как отмечает издание, точная дата не определена, но организаторы намерены провести церемонию в марте.

Ранее организаторы огласили номинантов музыкальной премии. Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе, она поборется в восьми категориях, причем в номинации "Запись года" представлены сразу две ее композиции Black Parade и Savage.

Кроме этого, ее номинировали за "Песню года", "Лучшее R&B-исполнение", "Лучшую R&B-песню", "Лучшее рэп-исполнение", "Лучшую рэп-композицию", "Лучшее музыкальное видео", "Лучший музыкальный фильм".

А у Дуа Липа, Тейлор Свифт и Родди Рич по шесть номинаций.

Отметим, в прошлом году американская исполнительница Билли Айлиш получила четыре премии "Грэмми".

А украинская пианистка Надежда Шпаченко получила "Грэмми" в номинации "Лучший классический сборник".