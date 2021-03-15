Червона доріжка Grammy: у чому блищали переможці музичного "Оскара" (фото, відео)

Під час церемонії в залі практично не було глядачів. Однак це не завадило зіркам вигуляти дизайнерські наряди.

У Staples Center в Лос-Анджелесі відгриміла 63-тя церемонія вручення Grammy — головної музичної нагороди у світі, засновником якої є Академія звукозапису США.

Спочатку шоу повинно було пройти 31-го січня, але його перенесли через пандемію коронавірусу. Воно відбулося з дотриманням соціальної дистанції і без глядачів в залі, однак нагороди знайшли своїх героїв, і їх імена сьогодні — на перших шпальтах світових ЗМІ.

Номінанти та лауреати премії традиційно постаралися виглядати на мільйон, розуміючи, що, незважаючи на відсутність публіки в залі, їх наряди будуть предметом обговорення серед користувачів Мережі. Подивимося на їх розкішні образи і ми.

Бейонсе

Для свого тріумфу 39-річна зірка вибрала чорну шкіряну міні-сукню від бренду Schiaparelli та шкіряні рукавички вище ліктя. Артистка стала абсолютним рекордсменом премії, зібравши вже 28 статуеток. Свою останню нагороду вона отримала за найкращий R&B-трек під назвою Black Parade. Бейонсе також отримала два призи в номінаціях, присвячених жанру "реп" — за пісню Savage, записану в дуеті з Megan Thee Stallion, співачок нагородили в категоріях "Краще виконання" і "Краща пісня".

[ + – ] Бейонсе стала рекордсменом премії, отримавши свою 28-у статуетку

[ + – ] Бейонсе і Меган Thee Stallion

Дуа Ліпа

25-річна британська співачка відхопила перемогу за кращий вокальний поп-альбом (альбом Future Nostalgia), блиснувши на червоній доріжці у напівпрозорому платті від Versace. Під час виступу на сцені вона приміряла набагато ефектніший наряд, щоправда, не такий відвертий.

Тейлор Свіфт

31-річна виконавиця отримала нагороду в номінації "Кращий альбом року" за свою восьму пластинку Folklore. Свіфт — перша в історії, чиї альбоми тричі визнавали кращими на Grammy. Артистка зʼявилася на церемонії в ефектному квітковому платті від Oscar de la Renta. Образ вона доповнила босоніжками на підборах ніжно-рожевого кольору.

[ + – ] Тейлор Свіфт підібрала маску, яка повністю відповідала образу Фото: Recording Academy/GRAMMYs

Біллі Айліш

19-річна британська виконавиця здобула перемогу в номінаціях "Запис року" з піснею Everything I Wanted і за кращу пісню до фільму — за однойменний саундтрек до фільму про Джеймса Бонда, який ще не вийшов, "Не час помирати".

На церемонію дівчина зʼявилася, з ніг до голови одягнена в Gucci. При чому під колір костюма у артистки був навіть манікюр.

У номінації "Краща пісня, написана для візуальних медіа" разом з Айліш переміг її брат Фіннеас ОʼКоннелл. Він, до речі, теж вбрався в Gucci.

[ + – ] Біллі Айліш з братом Фіннеасом О'Коннеллом Фото: Recording Academy/GRAMMYs

Меган Thee Stallion

26-річна співачка отримала нагороду в номінації "Кращий новий виконавець", а всього забрала з церемонії три статуетки. На церемонії вона зʼявилася в яскравій сукні від Dolce&Gabbana і босоніжках зі стразами.

І інші наряди, якими рясніла червона доріжка музичного "Оскара":

[ + – ] Cardi B

[ + – ] Міранда Ламберт перемогла у номінації "Кращий кантрі-альбом"

[ + – ] Дженні Айко з'явилася в ефектному вбранні від Giambattista Valli

[ + – ] Мама Майлі Сайрус та її сестра Ноа в наряді від Schiaparelli

[ + – ] HER в костюмі від бренду Dundas

[ + – ] Гаррі Стайлс вибрав Gucci

Нагадаємо, премію Grammy уперше отримав казахський діджей Іманбек Зейкенов, який у звичайному житті працює залізничником.

Минулого року американська виконавиця Біллі Айліш отримала чотири премії Grammy. А українська піаністка Надія Шпаченко отримала Grammy у номінації "Кращий класичний збірник".