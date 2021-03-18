"Ущипніть мене". Біллі Айліш після Grammy здивувала змінами зовнішності (фото)

З 2019 року артистка з'являлася на публіці брюнеткою з профарбованим в неоново-зелений колір корінням.

19-річна американська співачка і авторка пісень Біллі Айліш кардинально змінила колір волосся. Як виглядає зараз, артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку дівчина, яку всі звикли бачити з чорною шевелюрою і пофарбованим в неоново-зелений колір корінням, позує з чубчиком і світлим волоссям.

При цьому на її обличчі немає макіяжу, і виглядає вона так, ніби тільки прокинулася.

"Ущипніть мене", — йдеться в підписі. Додамо, що перед тим, як здивувати підписників змінами в зовнішності, Біллі в сторіз пропонувала їм відгадати, у який колір вона збирається перефарбуватися.

[ + – ] У співачки тепер чубчик і світле волосся

Знімок менше ніж за добу зібрав майже 17 млн. лайків і 283 тис. коментарів. Усього за оновленнями Біллі в соцмережі стежать 78,2 млн. чоловік по всьому світу.

Нагадаємо, що під час 63-ої церемонії нагородження Grammy Біллі Айліш перемогла в номінації "Кращий запис року", а пісня No time to die перемогла в номінації "Краща пісня, написана для візуальних медіа".

На публіці знаменитість з'явилася в костюмі Gucci вільного крою в рожево-сірих тонах з абстракцією. До нього вона підібрала таку ж панаму, маску і зробила манікюр у кольорах наряду.

Нещодавно про життя артистки вийшов фільм під назвою The World's A Little Blurry, а Фокус розбирався, у чому ж феномен цієї знаменитості.