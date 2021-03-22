Фото Біллі Айліш увійшло до трійки найпопулярніших знімків Instagram
Публікація артистки поступилася першістю лише знімку яйця і останньому посту репера XXXTentacion, убитого у 2018-му.
Фотографія американської співачки Біллі Айліш, на якій вона з'явилася зі світлим волоссям і чубчиком, увійшла в трійку найпопулярніших публікацій в Instagram останніх років, набравши за чотири дні після публікації 21 042 274 лайки.
Таким чином 19-річна артистка опинилася на третьому місці після фотографії яйця, у якого майже 55 млн. лайків, і останнього знімка репера XXXTentacion, застреленого у 2018 році (23,8 млн.).
Більше того, знаменитість залишила позаду нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, знімок якого з Дієго Марадоною зібрав 19 818 472 лайки.
Після перетворення вона поділилася ще одним знімком, який, швидше за все, може переплюнути попередній, оскільки за 15 годин зібрав понад 14 млн. лайків. Судячи з усього, новий образ дуже припав до душі шанувальникам артистки.
Пізніше співачка зізналася, що її знаменита зачіска з січня 2021 року була перукою. Весь цей час вона шукала "свій" стиль і пробувала різні кольори і зачіски. Але щоб не лякати шанувальників завчасно, вона вирішила походити з темним волоссям, правда, штучними.
Нагадаємо, що Біллі Айліш після тріумфу на церемонії Grammy, де перемогла в номінації "Кращий запис року", а пісня No time to die перемогла в номінації "Краща пісня, написана для візуальних медіа", опублікувала знімок, показавши зміни в зовнішності. Від чорно-зеленого кольору волосся артистки не залишилося і сліду.