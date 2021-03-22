Фото Біллі Айліш увійшло до трійки найпопулярніших знімків Instagram

Публікація артистки поступилася першістю лише знімку яйця і останньому посту репера XXXTentacion, убитого у 2018-му.

Фотографія американської співачки Біллі Айліш, на якій вона з'явилася зі світлим волоссям і чубчиком, увійшла в трійку найпопулярніших публікацій в Instagram останніх років, набравши за чотири дні після публікації 21 042 274 лайки.

Таким чином 19-річна артистка опинилася на третьому місці після фотографії яйця, у якого майже 55 млн. лайків, і останнього знімка репера XXXTentacion, застреленого у 2018 році (23,8 млн.).

Більше того, знаменитість залишила позаду нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, знімок якого з Дієго Марадоною зібрав 19 818 472 лайки.

[ + – ] Кріштіану Роналду та Дієго Марадона Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Після перетворення вона поділилася ще одним знімком, який, швидше за все, може переплюнути попередній, оскільки за 15 годин зібрав понад 14 млн. лайків. Судячи з усього, новий образ дуже припав до душі шанувальникам артистки.

[ + – ] Біллі Айліш продовжує збирати лайки Фото: BILLIE EILISH/Instagram

Пізніше співачка зізналася, що її знаменита зачіска з січня 2021 року була перукою. Весь цей час вона шукала "свій" стиль і пробувала різні кольори і зачіски. Але щоб не лякати шанувальників завчасно, вона вирішила походити з темним волоссям, правда, штучними.

Нагадаємо, що Біллі Айліш після тріумфу на церемонії Grammy, де перемогла в номінації "Кращий запис року", а пісня No time to die перемогла в номінації "Краща пісня, написана для візуальних медіа", опублікувала знімок, показавши зміни в зовнішності. Від чорно-зеленого кольору волосся артистки не залишилося і сліду.