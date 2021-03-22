Эстетический диалог виртуозов. Модный Louis Vuitton открыл 7-этажный бутик в Токио (фото)

Над дизайном здания работали архитекторы Джун Аоки и Питер Марино

Знаменитый французский модный дом Louis Vuitton открыл новый магазин в семь этажей Ginza Namiki в токийском районе Гиндза, сообщается на сайте бренда.

Здание переосмыслено как "как эстетический диалог" между архитекторами-виртуозами Джуном Аоки и Питером Марино.

"Современный экстерьер Джуна Аоки интерпретирует отражения воды как материальный феномен. Внешние панели фасада изгибаются и изгибаются, создавая трехмерный эффект, который усиливается дихроичной пленкой, создающей бесконечные цветовые вариации", – говорится в публикации.

Снаружи поверхность здания напоминает поверхность моря. Внутри помещения внимание приковывает лестница из резного дуба, окаймленная стеклом. Цвета, переходящие в разные выразительные оттенки, создают воодушевляющую атмосферу, которая принимает множество форм: от кислотных оттенков мебели Пьера Полена и Стефана Лео до четырехэтажной стены, демонстрирующей переосмысление картины Кимико Фуджимуры "Синяя линия". "Изюминка" интерьера – гигантская медуза под потолком.

На верхних этажах расположен салон для vip-клиентов, а пространство задумано так, чтобы его легко можно было изменить для показа новых коллекций.

В магазине будут представлены полные коллекции женской и мужской одежды и обуви, аксессуары, украшения, часы, парфюмерия, знаменитые дорожные наборы Objets Nomades и Louis Vuitton City Guides, а также эксклюзивные изделия. Среди них – мужские кроссовки LV Ollie, украшенные жемчугом, и чемодан с монограммой Boîte Pharmacie, созданный в сотрудничестве с актером кабуки Эбизо.

Изюминкой бутика является Le Café V, шеф-поваром которого снова стал Йосуке Суги, который уже работает с брендом. Кстати, в конце апреля в магазине, помимо вещей и украшений, появятся и фирменные конфеты.

Морская тематика активно используется дизайнерами в оформлении магазинов бренда. В феврале Louis Vuitton открыл первое в мире кафе Le Café V и ресторан Sugalabo V в своем новом четырехэтажном магазине в Осаке, Япония. Над внешним видом здания работал Джун Аоки. Он решил отдать должное японским традициям: в дизайне магазина Osaka Midosuji он играл с городом, прилегающим к морю, с чистым, легким и воздушным ощущением белого цвета, а также с металлическими мотивами, черпая вдохновение из образа классического грузового корабля Higaki-Kaisen на воде. Поэтому магазин напоминает судно, плывущее по волнам.