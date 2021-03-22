Естетичний діалог віртуозів. Модний Louis Vuitton відкрив 7-поверховий бутик у Токіо (фото)

Над дизайном будівлі працювали архітектори Джун Аокі і Пітер Марино

Знаменитий французький модний будинок Louis Vuitton відкрив новий магазин на сім поверхів Ginza Namiki в токійському районі Гіндза, повідомляється на сайті бренду.

Будівля переосмислена як "як естетичний діалог" між архітекторами-віртуозами Джуном Аокі і Пітером Марино.

"Сучасний екстер'єр Джуна Аокі інтерпретує відображення води як матеріальний феномен. Зовнішні панелі фасаду згинаються і згинаються, створюючи тривимірний ефект, який посилюється дихронічною плівкою, що створює нескінченні колірні варіації", — йдеться в публікації.

Ззовні поверхня будівлі нагадує поверхню моря. Всередині приміщення увагу приковують сходи з різьбленого дуба, облямовані склом. Кольори, що переходять у різні виразні відтінки, створюють надихаючу атмосферу, яка набуває безліч форм: від кислотних відтінків меблів П'єра і Стефана Лео до чотириповерхової стіни, яка демонструє переосмислення картини Кіміко Фуджимура "Синя лінія". "Родзинка" інтер'єру — гігантська медуза під стелею.

На верхніх поверхах розташований салон для vip-клієнтів, а простір задумано так, щоб його легко можна було змінити для показу нових колекцій.

У магазині будуть представлені повні колекції жіночого та чоловічого одягу та взуття, аксесуари, прикраси, годинники, парфумерія, знамениті дорожні набори Objets Nomades і Louis Vuitton City Guides, а також ексклюзивні вироби. Серед них — чоловічі кросівки LV Ollie, прикрашені перлами, і валіза з монограмою Boîte Pharmacie, створена в співпраці з актором кабукі Ебізо.

Родзинкою бутика є Le Café V, шеф-кухарем якого знову став Йосуке Сугі, який уже працює з брендом. До речі, у кінці квітня в магазині, крім речей і прикрас, з'являться і фірмові цукерки.

Морська тематика активно використовується дизайнерами в оформленні магазинів бренду. У лютому Louis Vuitton відкрив першу у світі кавʼярню Le Café V і ресторан Sugalabo V у своєму новому чотириповерховому магазині в Осаці, Японія. Над зовнішнім виглядом будівлі працював Джун Аокі. Він вирішив віддати належне японським традиціям: у дизайні магазину Osaka Midosuji він грав з містом, прилеглим до моря, з чистим, легким і повітряним відчуттям білого кольору, а також з металевими мотивами, черпаючи натхнення з образу класичного вантажного корабля Higaki-Kaisen на воді. Тому магазин нагадує судно, що пливе на хвилях.