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Стиль жизни

"В трениках и босоножках": Сара Джессика Паркер снова отличилась внешним видом (фото)

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Сара Джессика Паркер, стиль, мода, коллаж
Фото: коллаж Фокус | От киношной модницы в реальной жизни ничего не осталось

Модные эксперименты актрисы постоянно привлекают к ней внимание публики.

55-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер во время мировой пандемии коронавируса активно занимается продвижением собственного бренда обуви и все свободное время проводит в одном из собственным магазинов на Манхэттене в Нью-Йорке, где ее постоянно пасут папарацци.

Сеть облетели новые снимки знаменитости, на которых законодательница моды в знаменитом сериале, выглядит весьма своеобразно. Актриса консультирует покупателей, нарядившись в толстые спортивные штаны, блузку в цветах и босоножки на каблуке с тонкими бретельками. В качестве аксессуаров она выбрала несколько цепочек с подвесками и бусы. При этом звезда соблюдает карантин, надев бирюзовую маску.

Сара Джессика Паркер, стиль, внешность
Сара Джессика Паркер, стиль, внешность
Сара Джессика Паркер, стиль, внешность
Сара Джессика Паркер, стиль, внешность
Сара Джессика Паркер, стиль, внешность
Сара Джессика Паркер, стиль, внешность
Сара Джессика Паркер, стиль, внешность
Сара Джессика Паркер, стиль, внешность
Сара Джессика Паркер, стиль, внешность
Сара Джессика Паркер, стиль, внешность
Сара Джессика Паркер, стиль, внешность
Сара Джессика Паркер, стиль, внешность

На фото также бросается в глаза и то, что актриса давно не посещала парикмахера, поскольку седые волосы проступают на висках, выдавая возраст Сары.

Напомним, ранее Паркер разгуливала по магазину в цветастом темном сарафане, розовой блузе, красно-розовых гольфах и красных туфлях-лодочках.

А в октябре прошлого года Сара Джессика Паркер приняла участие в новой фотосессии для рекламной кампании своего бренда. Актриса позировала фотографу на улице, у дверей своего бутика. Во время фотосессии актриса сменила несколько образов.