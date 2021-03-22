"В трениках и босоножках": Сара Джессика Паркер снова отличилась внешним видом (фото)

Модные эксперименты актрисы постоянно привлекают к ней внимание публики.

55-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер во время мировой пандемии коронавируса активно занимается продвижением собственного бренда обуви и все свободное время проводит в одном из собственным магазинов на Манхэттене в Нью-Йорке, где ее постоянно пасут папарацци.

Сеть облетели новые снимки знаменитости, на которых законодательница моды в знаменитом сериале, выглядит весьма своеобразно. Актриса консультирует покупателей, нарядившись в толстые спортивные штаны, блузку в цветах и босоножки на каблуке с тонкими бретельками. В качестве аксессуаров она выбрала несколько цепочек с подвесками и бусы. При этом звезда соблюдает карантин, надев бирюзовую маску.

На фото также бросается в глаза и то, что актриса давно не посещала парикмахера, поскольку седые волосы проступают на висках, выдавая возраст Сары.

Напомним, ранее Паркер разгуливала по магазину в цветастом темном сарафане, розовой блузе, красно-розовых гольфах и красных туфлях-лодочках.

А в октябре прошлого года Сара Джессика Паркер приняла участие в новой фотосессии для рекламной кампании своего бренда. Актриса позировала фотографу на улице, у дверей своего бутика. Во время фотосессии актриса сменила несколько образов.