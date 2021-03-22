"У спортивках і босоніжках": Сара Джессіка Паркер знову виділилася зовнішнім виглядом (фото)

Модні експерименти актриси постійно привертають до неї увагу публіки.

55-річна зірка серіалу "Секс у великому місті" Сара Джессіка Паркер під час світової пандемії коронавірусу активно займається просуванням власного бренду взуття і весь вільний час проводить в одному з власним магазинів на Манхеттені в Нью-Йорку, де її постійно пасуть папараці.

Мережу облетіли нові знімки знаменитості, на яких законодавець моди в знаменитому серіалі, виглядає вельми своєрідно. Актриса консультує покупців, вбравшись у товсті спортивні штани, блузку у квітах і босоніжки на підборах з тонкими бретельками. Як аксесуари вона вибрала кілька ланцюжків з підвісками і намисто. При цьому зірка дотримується карантину, надівши бірюзову маску.

На фото також впадає в око й те, що актриса давно не відвідувала перукаря, оскільки сиве волосся проступає на скронях, видаючи вік Сари.

Нагадаємо, що раніше Паркер розгулювала по магазину у квітчастому темному сарафані, рожевій блузі, червоно-рожевих гольфах і червоних туфлях-човниках.

А в жовтні минулого року Сара Джессіка Паркер взяла участь у новій фотосесії для рекламної кампанії свого бренду. Актриса позувала фотографу на вулиці, біля дверей свого бутику. Під час фотосесії актриса змінила кілька образів.