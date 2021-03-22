Брэд Питт "убит горем" после заявлений Анджелины Джоли о домашнем насилии

Пара развелась еще в 2019 году, однако до сих пор продолжаются тяжбы по финансовым вопросам и опеке над детьми

Голливудский актер Брэд Питт был "убит горем", узнав, что его бывшая супруга Анджелина Джоли собирается представить в суде доказательства бытового насилия с его стороны. Об этом пишет Page Six.

"Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить", — рассказал таблоиду источник, близкий к актеру.

"Их брак был страстным и временами токсичным, и, как у всех пар, у них бывали ссоры, но было и много хороших моментов. Они говорили о его проблемах с наркотиками и алкоголем, пока были вместе", — отметил все тот же инсайдер. Он также уточнил, что Брэд и его юристы никогда "не атаковали" Джоли, но теперь им ясно, что ее заявление о бытовом насилии было сделано с расчетом на то, чтобы повлиять на решение суда.

"Брэд считает, что его пытаются изолировать от собственных детей, и он крайне расстроен этим", — резюмировал собеседник таблоида.

В то же время стало известно, что хоть Джоли и подала документы, подтверждающие, что и она, и ее дети готовы предоставить свидетельские показания и доказательства своих слов, но пока она и Питт были в браке и жили вместе, актера ни разу не арестовывали за насилие и не предъявляли обвинения в каких-либо нарушениях. Также не было составлено никаких полицейских отчетов.

Также Джоли за последние четыре с половиной года подала ряд заявлений, которые были рассмотрены и не обоснованы.

19-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс Джоли-Питт дал показания против отца на предварительных слушаниях в суде, где вскоре будет решаться вопрос об опеке над детьми, и высказался очень нелестно в адрес отца.

[ + – ] Анджелина Джоли и ее сын Мэддокс

Более того, юноша заявил о намерении избавиться от фамилии отца, оставив только Джоли. Однако, как сообщают инсайдеры, актриса не поддерживает такое намерение сына.

Предполагаемая ссора между Мэддоксом и Питтом на борту самолета в 2016 году, во время которой он якобы ударил мальчика, поговаривают, и стала причиной развода звездной пары.

Джоли и Питт официально признаны разведенными в 2019 году, однако продолжаются тяжбы по финансовым вопросам и опеке над детьми. Сейчас 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен живут вместе с матерью в ее роскошном особняке в Лос-Анджелесе.