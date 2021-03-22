Бред Пітт "убитий горем" після заяв Анджеліни Джолі про домашнє насильство

Пара розлучилася ще у 2019 році, проте досі продовжуються тяжби з фінансових питань і опіки над дітьми.

Голлівудський актор Бред Пітт був "убитий горем", дізнавшись, що його колишня дружина Анджеліна Джолі збирається представити в суді докази побутового насильства з його боку. Про це пише Page Six.

"Бред убитий горем через те, що Анджеліна вирішила йти цим шляхом. Після їхнього розлучення у пари залишилося багато негативних емоцій. Він взяв відповідальність за свої дії, визнав свої минулі помилки, перестав пити", — розповло таблоїду джерело, близьке до актора .

"Їх шлюб був пристрасним і часом токсичним, і, як у всіх пар, у них бували сварки, але було і багато хороших моментів. Вони говорили про його проблеми з наркотиками і алкоголем, поки були разом", — зазначив той же інсайдер. Він також уточнив, що Бред і його юристи ніколи "не атакували" Джолі, але тепер їм ясно, що її заява про побутове насильство була зроблена з розрахунком на те, щоб вплинути на рішення суду.

"Бред вважає, що його намагаються ізолювати від власних дітей, і він вкрай засмучений цим", — резюмував співрозмовник таблоїду.

Водночас стало відомо, що хоч Джолі і подала документи, що підтверджують, що і вона, і її діти готові надати свідчення та докази своїх слів, але поки вона і Пітт були в шлюбі і жили разом, актора жодного разу не заарештовували за насильство і не пред'являли звинувачення в будь-яких порушеннях. Також не було складено жодних поліцейських звітів.

Також Джолі за останні чотири з половиною роки подала низку заяв, які були розглянуті і не обгрунтовані.

19-річний син Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Меддокс Джолі-Пітт дав свідчення проти батька на попередніх слуханнях у суді, де незабаром буде вирішуватися питання про опіку над дітьми, і висловився дуже несхвально на адресу батька.

[ + – ] Анджеліна Джолі та її син Меддокс

Більше того, юнак заявив про намір позбутися від прізвища батька, залишивши тільки Джолі. Однак, як повідомляють інсайдери, актриса не підтримує такий намір сина.

Імовірна сварка між Меддоксом і Піттом на борту літака в 2016 році, під час якої він нібито вдарив хлопчика, подейкують, і стала причиною розлучення зіркової пари.

Джолі та Пітт офіційно визнані розлученими у 2019 році, проте тривають тяжби з фінансових питань і опіки над дітьми. Зараз 19-річний Меддокс, 17-річний Пакс, 16-річна Захара, 14-річна Шайло і 12-річні близнюки Нокс і Вів'єн живуть разом з матір'ю в її розкішному особняку в Лос-Анджелесі.