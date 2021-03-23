История легенды. Аромату Chanel Nº5 исполнилось 100 лет

Из 10 предложенных парфюмером ароматов Коко Шанель выбрала пятый. Парфюм стал легендой и уже 100 лет является одним из самых популярных в мире.

В 2021 году исполняется 100 лет со дня создания одного из самых популярных ароматов в мире – духов Chanel Nº5. Парфюм, ставший визитной карточкой легендарной Коко Шанель, и по сей день является одним из самых желаемых для женщин, подчеркивая их вкус и статус.

Согласно информации в открытых источниках, автором духов стал французский парфюмер, родившийся в Москве, Энерст Бо. Сын и брат парфюмеров, он тоже увлекался созданием ароматов. Его старший брат был сотрудником компании "А.Ралле и Ко", которая обеспечивала изысканными парфюмами дворец императора.

Эрнест имел прекрасные задатки парфюмера, обладая уникальным чутьем, однако усовершенствовать свои навыки он уехал во Францию, где несколько лет проходил стажировку в компании Chiris в Грассе.

[ + – ] Эрнест Бо – отец духов Chanel Nº5 Фото: ParfumClub.org

Вернувшись в Россию, Бо продолжил создавать ароматы, однако был мобилизирован на фронт во время Первой мировой войны. После нее он хотел вернуться на фабрику, однако та уже была национализирована, поэтому и уехал во Францию, где в полной мере отдался парфюмерии.

О таланте Бо услышала Коко Шанель, которая и попросила его создать уникальный аромат, "пахнущий Женщиной", который бы стал визитной карточкой ее модного дома. Уже через некоторое время Эрнест представил ей 10 ароматов, из которых ее покорил именно пятый, что затем и дало название духам. К тому же 5 – любимое число модельера: все свои коллекции она запускала пятого числа пятого месяца, а аромат поступил в продажу 5 мая 1921 года.

В процессе работы над ароматом Бо смешал свыше 80 ингредиентов. Он экспериментировал с альдегидами (синтетическими цветочными запахами, – прим. ред) и стал первым парфюмером, создавшим аромат на основе их молекул.

Отдельного внимания заслуживает флакон для парфюма. Коко Шанель выбрала аскетическую прямоугольную форму, отказавшись от вычурности и подчеркнутой женственности. Время показало, что это решение было правильным и сделало аромат и форму флакона узнаваемыми во всем мире.

Получив долгожданный парфюм, Шанель понимала, что теперь необходимо его правильно представить. Она не стала первым делом разворачивать масштабную кампанию, а поступила куда мудрее. Модельер разослала 100 флаконов аромата представителям высших кругов французского общества, которые были буквально поражены им, и уже когда состоялась официальная презентация Chanel Nº5, успех духов был феноменальным.

С тех пор аромат занял почетное место на туалетных столиках всех мировых знаменитостей, а первой его прорекламировала сама Коко Шанель, позируя для промо-постера на фоне камина в номере отеля Ritz.

[ + – ] Для первого промо-постера духов Коко Шанель позировала лично Фото: marieclaire.ua

Затем его лицом были такие знаменитые актрисы как Катрин Денев, Эли Макгроу, Кароль Буке, Сьюзи Паркер, Николь Кидман, Одри Тоту, Марион Котийяр и многие другие. С 2012 года аромат представлял голливудский красавец Брэд Питт – первый мужчина, задействованный в рекламной кампании духов. За нее он получил 7 миллионов долларов.

[ + – ] Рекламный ролик Chanel Nº5

С духами связана и еще одна история. В 1954 году журналист во время интервью спросил у Мэрилин Монро, в чем она ложится спать. Ее ответ стал слоганом целой рекламной кампаний: "Несколько капель Chanel Nº5".

Через восемь лет актриса уточнила:

"Вы спите в пижаме? В ночной сорочке? Когда я сплю, на мне только капля Chanel Nº5. Все думают, что это лишь красивая фраза. На самом же деле я пытаюсь ответить тактично на нескромный вопрос. К тому же это чистая правда!".

[ + – ] Мэрилин Монро о духах Chanel Nº5

На официальном сайте Chanel уже стартовала кампания по случаю юбилея духов.

"Nº5 – это революция, символ, одновременно самый известный и самый загадочный из всех ароматов. Вечная легенда", – говорится в подписи к одной из публикаций.

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