Історія легенди. Аромату Chanel Nº5 виповнилося 100 років
З 10 запропонованих парфумером ароматів Коко Шанель вибрала п'ятий. Парфуми стали легендою, і вже 100 років є одними з найпопулярніших у світі.
У 2021 році виповнюється 100 років з дня створення одного з найпопулярніших ароматів у світі — парфумів Chanel Nº5. Парфуми, що стали візитною карткою легендарної Коко Шанель, і до цього дня є одними з найбільш бажаних для жінок, підкреслюючи їхні смак та статус.
Згідно з інформацією у відкритих джерелах, автором парфумів став французький парфумер, який народився в Москві, Ернест Бо. Син і брат парфумерів, він теж захоплювався створенням ароматів. Його старший брат був співробітником компанії "А.Ралле і Ко", яка забезпечувала вишуканими парфумами палац імператора.
Ернест мав прекрасні задатки парфумера, маючи унікальне чуття, проте вдосконалити свої навички він поїхав до Франції, де кілька років проходив стажування в компанії Chiris у Грассі.
Повернувшись до Росії, Бо продовжив створювати аромати, проте був мобілізований на фронт під час Першої світової війни. Після неї він хотів повернутися на фабрику, однак та вже була націоналізована, тому і поїхав до Франції, де повною мірою віддався парфумерії.
Про талант Бо почула Коко Шанель, яка і попросила його створити унікальний аромат, що "пахне Жінкою", який би став візитною карткою її модного будинку. Уже через деякий час Ернест представив їй 10 ароматів, з яких її підкорив саме п'ятий, що потім і дало назву парфумам. До того ж 5 — улюблене число модельєра: усі свої колекції вона запускала п'ятого числа п'ятого місяця, а аромат надійшов у продаж 5 травня 1921 року.
У процесі роботи над ароматом Бо змішав понад 80 інгредієнтів. Він експериментував з альдегідами (синтетичними квітковими запахами, — прим. ред) і став першим парфумером, який створив аромат на основі їхніх молекул.
На окрему увагу заслуговує флакон для парфумів. Коко Шанель вибрала аскетичну прямокутну форму, відмовившись від пафосу і підкресленої жіночності. Час показав, що це рішення було правильним і зробило аромат і форму флакона впізнаваними в усьому світі.
Отримавши довгоочікуваний парфум, Шанель розуміла, що тепер необхідно його правильно подати. Вона не стала першою справою розгортати масштабну кампанію, а вчинила куди мудріше. Модельєр розіслала 100 флаконів аромату представникам вищих кіл французького суспільства, які були буквально вражені ним, і вже коли відбулася офіційна презентація Chanel Nº5, успіх парфумів був феноменальним.
З тих пір аромат посів почесне місце на туалетних столиках усіх світових знаменитостей, а першою його прорекламувала сама Коко Шанель, позуючи для промо-постера на фоні каміна в номері готелю Ritz.
Потім його обличчям були такі знамениті актриси як Катрін Деньов, Елі Макгроу, Кароль Буке, Сьюзі Паркер, Ніколь Кідман, Одрі Тоту, Маріон Котіяр і багато інших. З 2012 року аромат представляв голлівудський красень Бред Пітт — перший чоловік, залучений у рекламній кампанії парфумів. За неї він отримав 7 мільйонів доларів.
З парфумами пов'язана і ще одна історія. У 1954 році журналіст під час інтерв'ю запитав у Мерилін Монро, у чому вона лягає спати. Її відповідь стала слоганом цілої рекламної кампанії: "Кілька крапель Chanel Nº5".
Через вісім років актриса уточнила:
"Ви спите в піжамі? У нічній сорочці? Коли я сплю, на мені тільки крапля Chanel Nº5. Усі думають, що це лише красива фраза. Насправді ж я намагаюся відповісти тактовно на нескромне запитання. До того ж це чиста правда!" .
На офіційному сайті Chanel уже стартувала кампанія з нагоди ювілею парфумів.
"Nº5 — це революція, символ, одночасно найвідоміший і найбільш загадковий з усіх ароматів. Вічна легенда", — йдеться в підписі до однієї з публікацій.
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