Історія легенди. Аромату Chanel Nº5 виповнилося 100 років

З 10 запропонованих парфумером ароматів Коко Шанель вибрала п'ятий. Парфуми стали легендою, і вже 100 років є одними з найпопулярніших у світі.

У 2021 році виповнюється 100 років з дня створення одного з найпопулярніших ароматів у світі — парфумів Chanel Nº5. Парфуми, що стали візитною карткою легендарної Коко Шанель, і до цього дня є одними з найбільш бажаних для жінок, підкреслюючи їхні смак та статус.

Згідно з інформацією у відкритих джерелах, автором парфумів став французький парфумер, який народився в Москві, Ернест Бо. Син і брат парфумерів, він теж захоплювався створенням ароматів. Його старший брат був співробітником компанії "А.Ралле і Ко", яка забезпечувала вишуканими парфумами палац імператора.

Ернест мав прекрасні задатки парфумера, маючи унікальне чуття, проте вдосконалити свої навички він поїхав до Франції, де кілька років проходив стажування в компанії Chiris у Грассі.

[ + – ] Ернест Бо — батько парфумів Chanel Nº5 Фото: ParfumClub.org

Повернувшись до Росії, Бо продовжив створювати аромати, проте був мобілізований на фронт під час Першої світової війни. Після неї він хотів повернутися на фабрику, однак та вже була націоналізована, тому і поїхав до Франції, де повною мірою віддався парфумерії.

Про талант Бо почула Коко Шанель, яка і попросила його створити унікальний аромат, що "пахне Жінкою", який би став візитною карткою її модного будинку. Уже через деякий час Ернест представив їй 10 ароматів, з яких її підкорив саме п'ятий, що потім і дало назву парфумам. До того ж 5 — улюблене число модельєра: усі свої колекції вона запускала п'ятого числа п'ятого місяця, а аромат надійшов у продаж 5 травня 1921 року.

У процесі роботи над ароматом Бо змішав понад 80 інгредієнтів. Він експериментував з альдегідами (синтетичними квітковими запахами, — прим. ред) і став першим парфумером, який створив аромат на основі їхніх молекул.

На окрему увагу заслуговує флакон для парфумів. Коко Шанель вибрала аскетичну прямокутну форму, відмовившись від пафосу і підкресленої жіночності. Час показав, що це рішення було правильним і зробило аромат і форму флакона впізнаваними в усьому світі.

Отримавши довгоочікуваний парфум, Шанель розуміла, що тепер необхідно його правильно подати. Вона не стала першою справою розгортати масштабну кампанію, а вчинила куди мудріше. Модельєр розіслала 100 флаконів аромату представникам вищих кіл французького суспільства, які були буквально вражені ним, і вже коли відбулася офіційна презентація Chanel Nº5, успіх парфумів був феноменальним.

З тих пір аромат посів почесне місце на туалетних столиках усіх світових знаменитостей, а першою його прорекламувала сама Коко Шанель, позуючи для промо-постера на фоні каміна в номері готелю Ritz.

[ + – ] Для першого промо-постера парфумів Коко Шанель позувала особисто Фото: marieclaire.ua

Потім його обличчям були такі знамениті актриси як Катрін Деньов, Елі Макгроу, Кароль Буке, Сьюзі Паркер, Ніколь Кідман, Одрі Тоту, Маріон Котіяр і багато інших. З 2012 року аромат представляв голлівудський красень Бред Пітт — перший чоловік, залучений у рекламній кампанії парфумів. За неї він отримав 7 мільйонів доларів.

[ + – ] Рекламний ролик Chanel Nº5

З парфумами пов'язана і ще одна історія. У 1954 році журналіст під час інтерв'ю запитав у Мерилін Монро, у чому вона лягає спати. Її відповідь стала слоганом цілої рекламної кампанії: "Кілька крапель Chanel Nº5".

Через вісім років актриса уточнила:

"Ви спите в піжамі? У нічній сорочці? Коли я сплю, на мені тільки крапля Chanel Nº5. Усі думають, що це лише красива фраза. Насправді ж я намагаюся відповісти тактовно на нескромне запитання. До того ж це чиста правда!" .

[ + – ] Мерилін Монро про парфуми Chanel Nº5

На офіційному сайті Chanel уже стартувала кампанія з нагоди ювілею парфумів.

"Nº5 — це революція, символ, одночасно найвідоміший і найбільш загадковий з усіх ароматів. Вічна легенда", — йдеться в підписі до однієї з публікацій.

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