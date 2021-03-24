Внучка экс-президента Грузии стала мамой в первый раз

Кто является отцом мальчика, которого назвали Андрия, журналистка не распространяется.

42-летняя российская телеведущая грузинского происхождения Софико Шеварднадзе родила первенца. Об этом сообщил в Twitter главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Софико Шеварднадзе родила мальчика. Имя АндрИя. 3,3 кг 52 см", – говорится в публикации.

Кто является отцом ребенка, история умалчивает. Отметим, что женщина никогда не афишировала свою личную жизнь. Известно только, что в 21 год она собиралась замуж за грузинского режиссера в Нью-Йорке, но затем торжество отменили. За несколько недель до церемонии Софико поняла, что не готова прожить с одним человеком всю жизнь, и рассталась с ним.

Среди тех, с кем у нее был роман, пресса называла актера Алексея Чадова, но свадьбой не закончились и эти отношения. В программе "Наедине со всеми" в 2014 году Софико призналась, что ей трудно найти пару, поскольку она сравнивает всех со своим отцом, а также со своим дедом, бывшим президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе. По ее словам, замуж она выйдет только тогда, когда встретит "идеального мужчину".

[ + – ] Дедушкой журналистки является второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе

О своей беременности Шеварднадзе упомянула только один раз, да и то вскользь, за месяц до родов в одной из комнат Clubhouse.

Софико – внучка Эдуарда Шеварднадзе, последнего министра иностранных дел СССР и второго президента Грузии. 7 июля 2014 года он скончался на 87-м году жизни в своей тбилисской резиденции в Крцаниси.

Отец Софико, Паата Шеварднадзе, — доктор филологических наук, автор филологических и философских исследований, дипломат, 20 лет работал в ЮНЕСКО.

[ + – ] Софико Шеварднадзе с отцом

Напомним, Софико работала ведущей на радиостанции "Эхо Москвы" и на телеканале Russia Today. Она вела авторскую программу "SophieCo". Журналистка училась в Бостонском и Нью-Йоркском университетах, владеет грузинским, французским, английским, а также разговорным итальянским языками.

Из-за всегда безупречного внешнего вида и интеллигентности ее даже прозвали "грузинской княжной".