Внучка екс-президента Грузії стала мамою вперше

Хто є батьком хлопчика, якого назвали Андрія, наразі невідомо.

42-річна російська телеведуча грузинського походження Софіко Шеварднадзе народила первістка. Про це повідомив у Twitter головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

"Софіко Шеварднадзе народила хлопчика. Ім'я Андрія. 3,3 кг 52 см", — йдеться в публікації.

Хто є батьком дитини, історія замовчує. Зазначимо, що жінка ніколи не афішувала своє особисте життя. Відомо тільки, що в 21 рік вона збиралася заміж за грузинського режисера в Нью-Йорку, але потім торжество скасували. За кілька тижнів до церемонії Софіко зрозуміла, що не готова прожити з однією людиною все життя, і розлучилася з ним.

Серед тих, з ким у неї був роман, преса називала актора Олексія Чадова, але весіллям не закінчилися й ці відносини. У програмі "Наодинці з усіма" у 2014 році Софіко зізналася, що їй важко знайти пару, оскільки вона порівнює всіх зі своїм батьком, а також зі своїм дідом, колишнім президентом Грузії Едуардом Шеварднадзе. За її словами, заміж вона вийде тільки тоді, коли зустріне "ідеального чоловіка".

[ + – ] Дідусем журналістки є другий президент Грузії Едуард Шеварднадзе

Про свою вагітність Шеварднадзе згадала тільки один раз, та й то побіжно, за місяць до пологів в одній з кімнат Clubhouse.

Софіко — внучка Едуарда Шеварднадзе, останнього міністра закордонних справ СРСР і другого президента Грузії. 7 липня 2014 року він помер на 87-му році життя у своїй тбіліській резиденції в Крцанісі.

Батько Софіко, Паата Шеварднадзе, — доктор філологічних наук, автор філологічних та філософських досліджень, дипломат, 20 років працював у ЮНЕСКО.

[ + – ] Софіко Шеварднадзе з батьком

Нагадаємо, що Софіко працювала ведучою на радіостанції "Ехо Москви" і на телеканалі Russia Today. Вона вела авторську програму "SophieCo". Журналістка вчилася в Бостоні і Нью-Йоркському університетах, володіє грузинською, французькою, англійською, а також розмовною італійською мовами.

Через завжди бездоганний зовнішній вигляд та інтелігентність її навіть прозвали "грузинською княжною".