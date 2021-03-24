"Брак наоборот": семья из Японии разбила представления о секрете счастливых отношений (фото)

Супруги изначально понимали, что между ними нет ничего общего, но это не мешает считать им свои отношения идеальными.

Семейная пара из Японии прославилась после того, как историю их необычных семейных отношений показали по местному телевидению, передает Oddity Central.

39-летняя Айко и ее 42-летний муж Кадзуки, которые поженились два года назад, живут под одной крышей, словно два чужих человека, при этом в один голос утверждая, что у них – идеальный брак.

Они познакомились в компании по производству видеоигр, и после нескольких свиданий они быстро поняли, что у них очень разные интересы. Однако это совершенно не помешало им продолжить отношения, связав себя узами брака. Однако семейная жизнь Айко и Кадзуки не зря стала сюжетом программы Follow Your Home, вызвав неподдельный интерес среди зрителей. Это популярное в Японии шоу, когда семьи приглашают журналистов в свои квартиры и рассказывают о быте и отношениях.

[ + – ] Пара поженилась два года назад, несмотря на абсолютно разные интересы Фото: Скриншот видео

Семья Айко и Кадзуки кардинально отличается от тех, которые участвовали в проекте. Например, когда они поженились, у них были разные обручальные кольца, а не одинаковые, как это принято. Причина в том, что жених и невеста не могли договориться о дизайне, поэтому каждый выбрал то, что ему нравилось. Еще интереснее получилось с медовым месяцем: его молодожены провели порознь, поскольку не пришли к единому решению о месте путешествия.

[ + – ] Брачующиеся выбрали разные кольца, потому что не смогли выбрать два одинаковых Фото: Скриншот видео

Кадзуки и Айко едят вместе только по праздникам, в противном случае предпочитают отдельные блюда в разное время. У них очень разные вкусы в еде, поэтому они готовят каждый сам себе. Супруги спят в одной комнате, но у каждого есть своя односпальная кровать. Они разделяют все счета за коммунальные услуги, квартплату и другие общие расходы.

[ + – ] Супруги спят в одной комнате, но на разных кроватях Фото: Скриншот видео

Кадзуки больше времени проводит на работе, поэтому уборкой в ​​доме занимается Айко, но не бесплатно. Они договорились о почасовой оплате, поэтому, как сообщается, муж платит ей 1500 иен в час. Они также согласились, что каждый будет иметь по два часа телевизионного времени каждый день и собственные средства личной гигиены, от туалетной бумаги до геля для душа, мыла и так далее.

Зрители были удивлены такими отношениями, и писали в комментариях, что не могут представить себя в чем-то подобном. По их словам, эти двое вели себя скорее как соседи по комнате, чем как муж и жена

Однако Айко убеждает, что они выбрали именно такой способ, который гарантирует им счастливый брак. Мол, они очень разные люди, а совместная работа только вызовет трения между ними. Нынешняя же жизнь вполне подходит им, поскольку исключает любые споры.

Напомним, 64-летний Ясуо Такамацу уже 10 лет ищет тело своей жены Юко, которую потерял 11 марта 2011 года во время разрушительного цунами. Цунами, вызванное самым мощным землетрясением в истории Японии магнитудой 9 баллов, также известным как землетрясение Тохоку, пронеслось через порт Онагава в префектуре Мияги и забрало 827 жизней, то есть десятую часть всего населения городка, разрушив при этом 70% зданий.