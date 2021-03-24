"Шлюб навпаки": сім'я з Японії розбила уявлення про секрет щасливих стосунків (фото)

Подружжя спочатку розуміли, що між ними немає нічого спільного, але це не заважає вважати їм свої стосунки ідеальними.

Сімейна пара з Японії прославилася після того, як історію їхніх незвичайних сімейних стосунків показали на місцевому телебаченні, передає Oddity Central.

39-річна Айко та її 42-річний чоловік Кадзукі, які одружилися два роки тому, живуть під одним дахом, немов дві чужі людини, при цьому одноголосно стверджуючи, що в них — ідеальний шлюб.

Вони познайомилися в компанії з виробництва відеоігор, і після декількох побачень вони швидко зрозуміли, що в них дуже різні інтереси. Однак це зовсім не завадило їм продовжити стсоунки, зв'язавши себе узами шлюбу. Однак сімейне життя Айко та Кадзукі недарма стало сюжетом програми Follow Your Home, викликавши непідробний інтерес серед глядачів. Це популярне в Японії шоу, коли сім'ї запрошують журналістів у свої квартири і розповідають про побут і стосунки.

[ + – ] Пара одружилася два роки тому, незважаючи на абсолютно різні інтереси Фото: Скриншот видео

Сім'я Айко та Кадзукі кардинально відрізняється від тих, які брали участь у проекті. Наприклад, коли вони одружилися, у них були різні обручки, а не однакові, як завдеено. Причина в тому, що наречений і наречена не могли домовитися про дизайн, тому кожен вибрав те, яке йому подобалося. Ще цікавіше вийшло з медовим місяцем: його молодята провели порізно, оскільки не змогли спільно вирішити про місце подорожі.

[ + – ] Наречені обрали різні каблучки, тому що не змогли вибрати дві однакові Фото: Скриншот видео

Кадзукі й Айко їдять разом тільки на свята, в іншому випадку надають перевагу окремим стравам у різний час. У них дуже різні смаки в їжі, тому вони готують кожен сам собі. Подружжя сплять в одній кімнаті, але в кожного є своє односпальне ліжко. Вони ділять усі рахунки за комунальні послуги, квартплату та інші загальні витрати.

[ + – ] Подружжя сплять в одній кімнаті, але на різних ліжках Фото: Скриншот видео

Кадзукі більше часу проводить на роботі, тому прибиранням у будинку займається Айко, але не безкоштовно. Вони домовилися про погодинну оплату, тому, як повідомляється, чоловік платить їй 1 500 єн на годину. Вони також погодилися, що кожен матиме по дві години ефірного часу щодня і власні засоби особистої гігієни, від туалетного паперу до гелю для душу, мила і так далі.

Глядачі були здивовані такими стосунками, і писали в коментарях, що не можуть уявити себе в чомусь подібному. За їхніми словами, ці двоє поводилися скоріше як сусіди по кімнаті, ніж як чоловік і дружина

Однак Айко переконує, що вони вибрали саме такий спосіб, який гарантує їм щасливий шлюб. Мовляв, вони дуже різні люди, а спільна робота тільки викличе тертя між ними. Нинішнє ж життя цілком підходить їм, оскільки заперечує будь-які суперечки.

Нагадаємо, 64-річний Ясуо Такамацу вже 10 років шукає тіло своєї дружини Юко, яку втратив 11 березня 2011 року під час руйнівного цунамі. Цунамі, викликане найпотужнішим землетрусом в історії Японії магнітудою 9 балів, також відомий як землетрус Тохоку, пронеслося через порт Онагава в префектурі Міягі та забрало 827 життів, тобто десяту частину всього населення містечка, зруйнувавши при цьому 70% будівель.