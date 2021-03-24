Ким Кардашьян построила целый город с бутиками и кафе для своих детей

Возводят мини-городок на заднем дворе особняка модели в Калабасасе

Ким Кардашьян, которая сейчас разводится со своим супругом Канье Уэстом, затеяла перестройку своего имения в Калабасасе, штат Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци сняли масштабы ремонта с воздуха. Оказалось, что там полно рабочих и стройматериалов, а на заднем дворе модели и телезвезды появился целый городок для ее детей.

[ + – ] Городок для детей Ким Кардашьян на заднем дворе имения

У него даже есть название: Lil Hidden Hills. И, как видно на фото, Ким не ограничилась одним игрушечным домиком. Она воздвигла мини-копию своего собственного бутика KKW Beauty, кофейню Starbucks, замок Lego, пожарная часть, ресторан и банк.

[ + – ] Городок для детей Ким Кардашьян

Пока Ким не сообщила, насколько большим планируется мини-городок, но ее поклонники считают, что это часть подготовки к грандиозной вечеринке, которая состоится на пасхальные праздники.

Ранее, когда Ким и Канье еще были вместе, они отмечали Пасху весьма масштабно: с выступлениями знаменитостей, сказочными героями и поиском пасхальных яиц.

Теперь же неизвестно, посетит ли рэпер уже свой бывший дом и почти бывшую жену. Напомним, пара решила расстаться после шести лет брака.

[ + – ] Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми/Фото: Instagram kimkardashian

Канье Уэст съехал из их семейного особняка в Калабасасе и забрал свои вещи, в том числе коллекцию обуви, в которой не менее 500 пар кроссовок. Также он сменил номер телефона и общается с Ким через охранников. Кардашьян хочет, чтобы развод прошел безболезненно для четырех детей пары: 7-летней Норт, 5-летнего Сейнта, 3-летней Чикаго и 1,5-летнего Псалма.