Ким Кардашьян построила целый город с бутиками и кафе для своих детей
Возводят мини-городок на заднем дворе особняка модели в Калабасасе
Ким Кардашьян, которая сейчас разводится со своим супругом Канье Уэстом, затеяла перестройку своего имения в Калабасасе, штат Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.
Папарацци сняли масштабы ремонта с воздуха. Оказалось, что там полно рабочих и стройматериалов, а на заднем дворе модели и телезвезды появился целый городок для ее детей.
У него даже есть название: Lil Hidden Hills. И, как видно на фото, Ким не ограничилась одним игрушечным домиком. Она воздвигла мини-копию своего собственного бутика KKW Beauty, кофейню Starbucks, замок Lego, пожарная часть, ресторан и банк.
Пока Ким не сообщила, насколько большим планируется мини-городок, но ее поклонники считают, что это часть подготовки к грандиозной вечеринке, которая состоится на пасхальные праздники.
Ранее, когда Ким и Канье еще были вместе, они отмечали Пасху весьма масштабно: с выступлениями знаменитостей, сказочными героями и поиском пасхальных яиц.
Теперь же неизвестно, посетит ли рэпер уже свой бывший дом и почти бывшую жену. Напомним, пара решила расстаться после шести лет брака.
Канье Уэст съехал из их семейного особняка в Калабасасе и забрал свои вещи, в том числе коллекцию обуви, в которой не менее 500 пар кроссовок. Также он сменил номер телефона и общается с Ким через охранников. Кардашьян хочет, чтобы развод прошел безболезненно для четырех детей пары: 7-летней Норт, 5-летнего Сейнта, 3-летней Чикаго и 1,5-летнего Псалма.