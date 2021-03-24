Кім Кардаш'ян побудувала ціле місто з бутиками та кав'ярнями для своїх дітей

Зводять міні-містечко на задньому дворі особняка моделі в Калабасасі

Кім Кардашʼян, яка зараз розлучається зі своїм чоловіком Каньє Вестом, затіяла перебудову свого маєтку в Калабасасі, штат Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.

Папараці зняли масштаби ремонту з повітря. Виявилося, що там повно робітників і будматеріалів, а на задньому дворі моделі і телезірки зʼявилося ціле містечко для її дітей.

[ + – ] Містечко для дітей Кім Кардаш'ян на задньому дворі маєтку

У нього навіть є назва: Lil Hidden Hills. І, як видно на фото, Кім не обмежиться одним іграшковим будиночком. Вона спорудила міні-копію свого власного бутику KKW Beauty, кавʼярню Starbucks, замок Lego, пожежну частину, ресторан і банк.

[ + – ] Містечко для дітей Кім Кардаш'ян

Поки Кім не повідомила, наскільки великим планується міні-містечко, але її прихильники вважають, що це частина підготовки до грандіозної вечірки, яка відбудеться на великодні свята.

Раніше, коли Кім і Каньє ще були разом, вони відзначали Великдень вельми масштабно: з виступами знаменитостей, казковими героями та пошуком крашанок.

Тепер же невідомо, чи відвідає репер уже свій колишній будинок і майже колишню дружину. Нагадаємо, що пара вирішила розлучитися після шести років шлюбу.

[ + – ] Кім Кардаш'ян і Каньє Вест з дітьми/Фото: Instagram kimkardashian

Каньє Вест зʼїхав з їхнього сімейного особняка в Калабасасі і забрав свої речі, у тому числі колекцію взуття, у якій не менше 500 пар кросівок. Також він змінив номер телефону і спілкується з Кім через охоронців. Кардашʼян хоче, щоб розлучення пройшло безболісно для чотирьох дітей пари: 7-річної Норт, 5-річного Сейнта, 3-річної Чикаго і 1,5-річного Псалма.