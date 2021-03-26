Тренды весна-лето 2021. Самые модные балетки сезона

Балетки давно стали неотъемлемой частью женского гардероба. Разбираемся, какой парой обуви следует обзавестись в новом сезоне

Балетки триумфально стали частью дамских гардеробов еще в эпоху и с легкой подачи Брижит Бардо и Одри Хепберн. Именно этим кинодивам планета обязана своим раскрепощением в плане ношения удобной обуви. Этих актрис объединяет балетное прошлое в период их юношества. Известно, что Одри не стала балериной из-за слишком высокого роста (около 1 м 70 см), а Брижит очень рано связала свою жизнь с кинематографом. Но симпатия к балетной обуви сохранилась у обеих навсегда.

[ + – ] Балетки Одри Хепберн

Так и стали удобные балетки самой востребованной обувью в гардеробе современной женщины. А классические балетки с лентами из года в год оказываются на вершине модных предпочтений самых известных девушек мира. Какие балетки будут в тренде весной и летом 2021 года — в материале Фокуса.

[ + – ] Брижит Бардо на репетиции. 1962 год

Модели балеток меняются не так часто, как мода на обувь на каблуках, но некоторые новшества в моделях мы не можем не замечать. Так, в наступившем сезоне в моду вошли графичные формы, балетки обрели острый носок или наоборот — квадратный. Можно обратить внимание на модели с ярким декором — лентами, имитацией браслетов, крупными пряжками. Впрочем, удобная классика все также популярна: ваши удобные балетки телесного или черного цветов точно вам пригодятся этой весной и летом 2021 года.

Балетки с лентами и шнуровкой

[ + – ] Балетки с ремешками и лентами больше других похожи на классические пуанты

В этом сезоне эти модели стали очень модными. Вы можете сочетать такие балетки с джинсами, брюками-чиносами, юбкой любой длины и даже коктейльным платьем. Впрочем, именно такие модели больше всего оправдывают свою принадлежность к понятию "балет", ведь они больше других вариантов похожи на классические пуанты и балетные туфли для репетиций.

[ + – ] Балетки с эластичными резинками - самые удобные

Некоторые модели дизайнеры декорируют эластичными резинками. В этом случае, обувь сильно напоминает чешки, которые мы носили в детстве. Такая модель, пожалуй, наиболее удобная из всех вариантов балеток.

Балетки с острым носом

Такие модели станут прекрасной альтернативой лоферам или сандалиям, с которыми мы привыкли сочетать деловые образы. Остроносые балетки выглядят очень элегантно, напоминая классические лодочки, только без каблука.

[ + – ] Балетки с острым носом отлично сочетаются с деловым костюмом

Впрочем, их также можно сочетать с джинсами или юбкой в романтическом стиле. Одним словом, они смогут заменить неудобные обязывающие туфли и сделать ваш образ эффектным, независимо от выбранного комплекта одежды.

В случае, если вы решите выбрать прозрачные балетки, помните о педикюре, ведь такая обувь фактически открывает вашу стопу целиком.

Стеганые балетки

[ + – ] Стеганые балетки идеально дополнят романтический и деловой образы

Стеганые балетки делают из мягкого материала или из эко-кожи. Они также эффектно сочетаются с деловым образом и романтическим решением для комплекта одежды.

Такие балетки бывают классической формы или могут иметь слегка заостренный носик. В этом случае обувь приобретает визуальные коды делового образа. Впрочем, балеток всегда лучше иметь несколько пар: на все случаи жизни. Стеганые балетки отлично подойдут для дождливой погоды по причине своей фактуры и плотности.

Балетки ультра-ярких цветов

Выбор неоновых балеток может добавить ярких красок в вашу повседневность. Еще в прошлом сезоне были популярны малиновые, лимонные и кислотно-зеленые лодочки. В сезоне весна-лето 2021 популярность яркой обуви только возросла. К популярным цветовым решениям теперь добавились фиолетовые, оранжевые и оттенок молодой травы.

[ + – ] Балетки ярких цветов раскрасят вашу повседневность

Золотистые балетки

[ + – ] Золотистые балетки сделают ваш образ более заметным

В этом случае важно помнить о чувстве меры. Конечно же, золотистые балетки эффектно дополнят любой образ — от кэжуал до классического, сделав ваш вид более нарядным. Но следует понимать, что если вы перестараетесь, можно начать выглядеть слегка нелепо. Если перед вами стоит задача определиться только с одной парой балеток, остановите выбор на более консервативном решении.

Ажурные балетки

[ + – ] Ажурные балетки станут хорошим дополнением к образу бохо и романтическому

Пожалуй, самые нежные из предложенных дизайнерами решений на весну-лето 2021 года. Они будут отлично сочетаться как с романтическими образами, так и с джинсами.

Наиболее эффектно выглядят кружевные белые лодочки, также всегда актуальны черный и красный цвета. В этом случае важно соблюдать баланс, условно говоря, ожидания и реальности. К сожалению, именно ажурные балетки часто выглядят дешевой обувью, поэтому их лучше покупать офф-лайн.