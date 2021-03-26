Тренди весна-літо 2021. Наймодніші балетки сезону

Балетки давно стали невід'ємною частиною жіночого гардеробу. Розбираємося, який парою взуття варто обзавестися в новому сезоні

Балетки тріумфально стали частиною жіночих гардеробів ще в епоху і з легкої подачі Бріжіт Бардо й Одрі Хепберн. Саме цим кінодівам планета зобов'язана своїм розкріпаченням в плані носіння зручного взуття. Цих актрис об'єднує балетне минуле в період їхнього юнацтва. Відомо, що Одрі не стала балериною через занадто високий зріст (близько 1 м 70 см), а Бріжіт дуже рано зв'язала своє життя з кінематографом. Але симпатія до балетного взуття збереглася в обох назавжди.

[ + – ] Балетки Одрі Хепберн

Так і стали зручні балетки найбільш затребуваним взуттям у гардеробі сучасної жінки. А класичні балетки зі стрічками з року в рік опиняються на вершині модних переваг найвідоміших дівчат світу. Які балетки будуть у тренді навесні і влітку 2021 року — у матеріалі Фокусу.

[ + – ] Бріжіт Бардо на репетиції. 1962 рік

Моделі балеток змінюються не так часто, як мода на взуття на підборах, але деякі нововведення в моделях ми не можемо не помічати. Так, у новому сезоні в моду увійшли графічні форми, балетки знайшли гострий носок або навпаки — квадратний. Можна звернути увагу на моделі з яскравим декором — стрічками, імітацією браслетів, великими пряжками. Втім, зручна класика все також популярна: ваші зручні балетки тілесного або чорного кольорів точно вам знадобляться цієї весни і влітку 2021 року.

Балетки зі стрічками і ремінцем

[ + – ] Балетки з ремінцями і стрічками найбільше схожі на класичні пуанти

У цьому сезоні ці моделі стали дуже модними. Ви можете поєднувати такі балетки з джинсами, штанами-чинос, спідницею будь-якої довжини і навіть коктейльною сукнею. Втім, саме такі моделі найбільше виправдовують свою приналежність до поняття "балет", адже вони більше інших варіантів схожі на класичні пуанти та балетні туфлі для репетицій.

[ + – ] Балетки з еластичними резинками — найзручніші

Деякі моделі дизайнери декорують еластичними резинками. У цьому випадку взуття сильно нагадує чешки, які ми носили в дитинстві. Така модель, мабуть, найбільш зручна з усіх варіантів балеток.

Балетки з гострим носом

Такі моделі стануть прекрасною альтернативою лоферам або сандалям, з якими ми звикли поєднувати ділові образи. Гостроносі балетки виглядають дуже елегантно, нагадуючи класичні човники, тільки без каблука.

[ + – ] Балетки з гострим носом відмінно поєднуються з діловим костюмом

Втім, їх також можна поєднувати з джинсами або спідницею в романтичному стилі. Одним словом, вони зможуть замінити незручні туфлі і зробити ваш образ ефектним, незалежно від обраного комплекту одягу.

У разі, якщо ви вирішите вибрати прозорі балетки, пам'ятайте про педикюр, адже таке взуття фактично відкриває вашу стопу цілком.

Стьобані балетки

[ + – ] Стьобані балетки ідеально доповнять романтичний і діловий образи

Стьобані балетки роблять з м'якого матеріалу або з екошкіри. Вони також ефектно поєднуються з діловим образом і романтичним рішенням для комплекту одягу.

Такі балетки бувають класичної форми або можуть мати злегка загострений носик. У цьому випадку взуття набуває візуальних кодів ділового образу. Втім, балеток завжди краще мати кілька пар: на всі випадки життя. Стьобані балетки відмінно підійдуть для дощової погоди через свою фактуру і щільність.

Балетки ультраяскравих кольорів

Вибір неонових балеток може додати яскравих фарб у вашу повсякденність. Ще в минулому сезоні були популярні малинові, лимонні і кислотно-зелені човники. У сезоні весна-літо 2021 популярність яскравого взуття тільки зросла. До популярних колірних рішень тепер додалися фіолетові, помаранчеві і відтінок молодої трави.

[ + – ] Балетки яскравих кольорів розфарбують вашу повсякденність

Золотисті балетки

[ + – ] Золотисті балетки зроблять ваш образ більш помітним

У цьому випадку важливо пам'ятати про почуття міри. Звичайно ж, золотисті балетки ефектно доповнять будь-який образ — від кежуал до класичного, зробивши ваш вигляд більш ошатним. Але варто розуміти, що якщо ви перестараєтеся, можна почати виглядати злегка безглуздо. Якщо перед вами стоїть завдання визначитися тільки з однією парою балеток, зупиніть вибір на більш консервативному варіанті.

Ажурні балетки

[ + – ] Ажурні балетки стануть хорошим доповненням до образу бохо і романтичного образу

Мабуть, найніжніші із запропонованих дизайнерами рішень на весну-літо 2021 року. Вони будуть відмінно поєднуватися як з романтичними образами, так і з джинсами.

Найбільш ефектно виглядають мереживні білі човники, також завжди актуальні чорний і червоний кольори. У цьому випадку важливо дотримуватися балансу, умовно кажучи, очікування і реальності. На жаль, саме ажурні балетки часто виглядають дешевим взуттям, тому їх краще купувати офлайн.