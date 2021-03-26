Тренди весна-літо 2021. Наймодніші балетки сезону
Балетки давно стали невід'ємною частиною жіночого гардеробу. Розбираємося, який парою взуття варто обзавестися в новому сезоні
Балетки тріумфально стали частиною жіночих гардеробів ще в епоху і з легкої подачі Бріжіт Бардо й Одрі Хепберн. Саме цим кінодівам планета зобов'язана своїм розкріпаченням в плані носіння зручного взуття. Цих актрис об'єднує балетне минуле в період їхнього юнацтва. Відомо, що Одрі не стала балериною через занадто високий зріст (близько 1 м 70 см), а Бріжіт дуже рано зв'язала своє життя з кінематографом. Але симпатія до балетного взуття збереглася в обох назавжди.
Так і стали зручні балетки найбільш затребуваним взуттям у гардеробі сучасної жінки. А класичні балетки зі стрічками з року в рік опиняються на вершині модних переваг найвідоміших дівчат світу. Які балетки будуть у тренді навесні і влітку 2021 року — у матеріалі Фокусу.
Моделі балеток змінюються не так часто, як мода на взуття на підборах, але деякі нововведення в моделях ми не можемо не помічати. Так, у новому сезоні в моду увійшли графічні форми, балетки знайшли гострий носок або навпаки — квадратний. Можна звернути увагу на моделі з яскравим декором — стрічками, імітацією браслетів, великими пряжками. Втім, зручна класика все також популярна: ваші зручні балетки тілесного або чорного кольорів точно вам знадобляться цієї весни і влітку 2021 року.
Балетки зі стрічками і ремінцем
У цьому сезоні ці моделі стали дуже модними. Ви можете поєднувати такі балетки з джинсами, штанами-чинос, спідницею будь-якої довжини і навіть коктейльною сукнею. Втім, саме такі моделі найбільше виправдовують свою приналежність до поняття "балет", адже вони більше інших варіантів схожі на класичні пуанти та балетні туфлі для репетицій.
Деякі моделі дизайнери декорують еластичними резинками. У цьому випадку взуття сильно нагадує чешки, які ми носили в дитинстві. Така модель, мабуть, найбільш зручна з усіх варіантів балеток.
Балетки з гострим носом
Такі моделі стануть прекрасною альтернативою лоферам або сандалям, з якими ми звикли поєднувати ділові образи. Гостроносі балетки виглядають дуже елегантно, нагадуючи класичні човники, тільки без каблука.
Втім, їх також можна поєднувати з джинсами або спідницею в романтичному стилі. Одним словом, вони зможуть замінити незручні туфлі і зробити ваш образ ефектним, незалежно від обраного комплекту одягу.
У разі, якщо ви вирішите вибрати прозорі балетки, пам'ятайте про педикюр, адже таке взуття фактично відкриває вашу стопу цілком.
Стьобані балетки
Стьобані балетки роблять з м'якого матеріалу або з екошкіри. Вони також ефектно поєднуються з діловим образом і романтичним рішенням для комплекту одягу.
Такі балетки бувають класичної форми або можуть мати злегка загострений носик. У цьому випадку взуття набуває візуальних кодів ділового образу. Втім, балеток завжди краще мати кілька пар: на всі випадки життя. Стьобані балетки відмінно підійдуть для дощової погоди через свою фактуру і щільність.
Балетки ультраяскравих кольорів
Вибір неонових балеток може додати яскравих фарб у вашу повсякденність. Ще в минулому сезоні були популярні малинові, лимонні і кислотно-зелені човники. У сезоні весна-літо 2021 популярність яскравого взуття тільки зросла. До популярних колірних рішень тепер додалися фіолетові, помаранчеві і відтінок молодої трави.
Золотисті балетки
У цьому випадку важливо пам'ятати про почуття міри. Звичайно ж, золотисті балетки ефектно доповнять будь-який образ — від кежуал до класичного, зробивши ваш вигляд більш ошатним. Але варто розуміти, що якщо ви перестараєтеся, можна почати виглядати злегка безглуздо. Якщо перед вами стоїть завдання визначитися тільки з однією парою балеток, зупиніть вибір на більш консервативному варіанті.
Ажурні балетки
Мабуть, найніжніші із запропонованих дизайнерами рішень на весну-літо 2021 року. Вони будуть відмінно поєднуватися як з романтичними образами, так і з джинсами.
Найбільш ефектно виглядають мереживні білі човники, також завжди актуальні чорний і червоний кольори. У цьому випадку важливо дотримуватися балансу, умовно кажучи, очікування і реальності. На жаль, саме ажурні балетки часто виглядають дешевим взуттям, тому їх краще купувати офлайн.