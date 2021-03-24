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Дольф Лундгрен, целующийся с юной невестой, оказался в поле зрения папарацци (фото)

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Дольф Лундгрен, Эмма Крокдал
Фото: Dolph Lundgren/Instagram | Эмме Крокдал 24 года, как и старшей из двух дочерей актера

В прошлом году актер позвал Эмму Крокдал, которая младше его на 40 лет, замуж. Она ответила согласием.

63-летний голливудский актер, герой боевиков Дольф Лундгрен попал в объективы папарацци в момент, когда целовался со своей невестой, 24-летней фитнесс-тренером Эммой Крокдал родом из Норвегии, передает The Daily Mail.

Пару заметили на одном из автосервисов в Западном Голливуде в Лос-Анджелесе возле роскошного Ferrari кремового цвета.

Дольф был одет в серую ветровку Nike поверх черной футболки с белыми надписями спереди, а Эмма – в толстовку с капюшоном и спортивную одежду черно-серого цвета.

Дольф Лундгрен, Эмма Крокдал, любовь
Дольф Лундгрен, Эмма Крокдал, любовь
Дольф Лундгрен, Эмма Крокдал, любовь
Дольф Лундгрен, Эмма Крокдал, любовь
Дольф Лундгрен, Эмма Крокдал, любовь
Дольф Лундгрен, Эмма Крокдал, любовь

В минувшие выходные в своем Instagram актер опубликовал снимок из ресторана, куда сходил вместе с возлюбленной, отметив в подписи, что приятно снова поесть вне дома. При этом некоторые пользователи приняли Эмму за его дочь. Это и неудивительно, поскольку девушка – ровесница старшей дочери Лундгрена Эммы.

Дольф Лундгрен, Эмма Крокдал
Пользователи приняли Эмму за дочь актера
Фото: Dolph Lundgren/Instagram

Пара часто делится на своих страницах в соцсетях фотографиями, демонстрирующими любовь и привязанность. Об их романе стало известно в начале прошлого года. Дольф и Эмма познакомились в спортзале, где она стала личным тренером актера, и в 2019 году начали встречаться. Их первое публичное совместное появление состоялось на кинофестивале Cana Dorada Film & Music Festival в Доминиканской Республике в январе 2020 года. Летом 2020-го влюбленные обручились. 40-летняя разница в возрасте влюбленных совершенно не смущает. По словам актера, он рад, что в его жизни появился такой человек.

Напомним, в конце прошлого года в прессе поползли слухи о тайной свадьбе Лундгрена, которые актер и фитнес-тренер не подтвердили, но и не опровергли. В любом случае этот брак станет вторым для голливудской знаменитости. С 1994 года по 2011-й он был женат на соотечественнице из Швеции,  дизайнере ювелирных украшений Анетт Квиберг. Она подарила мужу двух дочерей. Кроме 24-летней Иды у него также есть 19-летняя Грета.