Дольф Лундгрен, целующийся с юной невестой, оказался в поле зрения папарацци (фото)

В прошлом году актер позвал Эмму Крокдал, которая младше его на 40 лет, замуж. Она ответила согласием.

63-летний голливудский актер, герой боевиков Дольф Лундгрен попал в объективы папарацци в момент, когда целовался со своей невестой, 24-летней фитнесс-тренером Эммой Крокдал родом из Норвегии, передает The Daily Mail.

Пару заметили на одном из автосервисов в Западном Голливуде в Лос-Анджелесе возле роскошного Ferrari кремового цвета.

Дольф был одет в серую ветровку Nike поверх черной футболки с белыми надписями спереди, а Эмма – в толстовку с капюшоном и спортивную одежду черно-серого цвета.

В минувшие выходные в своем Instagram актер опубликовал снимок из ресторана, куда сходил вместе с возлюбленной, отметив в подписи, что приятно снова поесть вне дома. При этом некоторые пользователи приняли Эмму за его дочь. Это и неудивительно, поскольку девушка – ровесница старшей дочери Лундгрена Эммы.

[ + – ] Пользователи приняли Эмму за дочь актера Фото: Dolph Lundgren/Instagram

Пара часто делится на своих страницах в соцсетях фотографиями, демонстрирующими любовь и привязанность. Об их романе стало известно в начале прошлого года. Дольф и Эмма познакомились в спортзале, где она стала личным тренером актера, и в 2019 году начали встречаться. Их первое публичное совместное появление состоялось на кинофестивале Cana Dorada Film & Music Festival в Доминиканской Республике в январе 2020 года. Летом 2020-го влюбленные обручились. 40-летняя разница в возрасте влюбленных совершенно не смущает. По словам актера, он рад, что в его жизни появился такой человек.

Напомним, в конце прошлого года в прессе поползли слухи о тайной свадьбе Лундгрена, которые актер и фитнес-тренер не подтвердили, но и не опровергли. В любом случае этот брак станет вторым для голливудской знаменитости. С 1994 года по 2011-й он был женат на соотечественнице из Швеции, дизайнере ювелирных украшений Анетт Квиберг. Она подарила мужу двух дочерей. Кроме 24-летней Иды у него также есть 19-летняя Грета.