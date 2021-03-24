Дольф Лундгрен, який цілувався з юною нареченою, опинився в полі зору папараці (фото)

Минулого року актор покликав Емму Крокдал, яка молодша за нього на 40 років, заміж. Вона відповіла згодою.

63-річний голлівудський актор, герой бойовиків Дольф Лундгрен потрапив в об'єктиви папараці в момент, коли цілувався зі своєю нареченою, 24-річною фітнес-тренером Еммою Крокдал родом з Норвегії, передає The Daily Mail.

Пару помітили на одному з автосервісів у Західному Голлівуді в Лос-Анджелесі біля розкішного Ferrari кремового кольору.

Дольф був одягнений в сіру куртку Nike поверх чорної футболки з білими написами спереду, а Емма — в толстовку з капюшоном і спортивний одяг чорно-сірого кольору.

У минулі вихідні в своєму Instagram актор опублікував знімок з ресторану, куди сходив разом з коханою, зазначивши у підписі, що приємно знову поїсти поза домом. При цьому деякі користувачі сприйняли Емму за його дочку. Це й не дивно, оскільки дівчина — ровесниця старшої дочки Лундгрена Іди.

[ + – ] Користувачі сприйняли Емму за дочку актора Фото: Dolph Lundgren/Instagram

Пара часто ділиться на своїх сторінках в соцмережах фотографіями, що демонструють любов і прихильність. Про їхній роман стало відомо на початку минулого року. Дольф і Емма познайомилися в спортзалі, де вона стала особистим тренером актора, і у 2019 році почали зустрічатися. Їх перша публічна спільне поява відбулася на кінофестивалі Cana Dorada Film & Music Festival у Домініканській Республіці в січні 2020 року. Влітку 2020-го закохані заручилися. 40-річна різниця у віці закоханих абсолютно не бентежить. За словами актора, він радий, що в його житті з'явився така людина.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в пресі поповзли чутки про таємне весілля Лундгрена, які актор і фітнес-тренер не підтвердили, але і не спростували. У будь-якому випадку цей шлюб стане другим для голлівудської знаменитості. З 1994 року по 2011-й він був одружений на співвітчизниці зі Швеції, дизайнерці ювелірних прикрас Анетт Квіберг. Вона подарувала чоловікові двох дочок. Крім 24-річної Іди у нього також є 19-річна Грета.