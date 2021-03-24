Генетическая мутация сделала кота Сабера знаменитостью в TikTok (видео)

У животного недавно диагностировали лимфому, и сейчас кот проходит малоприятное лечение.

Животное, которое отличается от своих сородичей, гарантирует своим хозяевам интерес пользователей в соцсетях, чем многие и пользуются. Как например, любительница TikTok под ником wytchylynx.

Блог о жизни кота Сабера породы сиреневый сиамский весьма популярен среди завсегдатаев ресурса, поскольку животное уже окрестили миксом Дракулы, моржа и мамонта. Причиной всему – необычная морда животного, вернее – его зубы.

13-летний Сабер обладает громким голосом и устрашающими клыками, которые в результате генетической мутации выросли гораздо длиннее, чем у обычных представителей породы, да и семейства кошачьих в целом.

По словам хозяйки кота, впервые она обратила внимание на него, когда увидела в приюте для животных. Девушка сфотографировала его и опубликовала фото в соцсетях с просьбой забрать это чудо домой. Однако когда через неделю она снова пришла в приют, то кот по-прежнему был там, поскольку никто не заинтересовался им.

Несмотря на то, что хозяйка квартиры, которую на тот момент снимала девушка, была против животных, она все же сумела с ней договориться и забрала кота домой. К большой радости девушки, Сабер оказался очень ласковым и покладистым.

Не так давно врачи диагностировали у него лимфому. Животному приходится проходить болезненные и неприятные процедуры, например, химиотерапию. Опухоль то исчезает, то появляется снова, но его хозяйка верит в то, что ее любимец выкарабкается.

Напомним, шарпей, который живет на острове Майорка, прославился в Сети из-за "лишней" кожи. На фото, которые его хозяйка публикует на своей странице, он похож на смятую простынь или полотенце.