Шестимесячный шарпей Харви стал звездой Сети из-за своей патологии (фото, видео)

Из-за своей особенности щенок до пяти месяцев вообще ничего не видел, и решать эту проблему пришлось ветеринарам.

Полугодовалый щенок породы шарпей по кличке Харви стал знаменитым после того, как его фото, на котором его невозможно отличить от скомканной простыни или полотенца, попали в Сеть, передает The Daily Mail.

Его хозяйка – 22-летняя испанка Тереза ​​Молл Аргуимбау, которая живет на Менорке. По ее словам, Харви – самый "морщинистый" из всех ее питомцев, и эта особенность делает животное уникальным. Однако чрезмерные складки не только придают животному очарование, но и требуют гораздо большего ухода, чем у остальных собак. Именно поэтому девушка каждые два дня чистит и увлажняет его кожу, чтобы избежать раздражения и инфекций.

Кроме Харви, были еще два щенка, Дона и Луи, которые уже уехали в новые дома. Однако именно этот малыш отличался среди всего помета своими огромными складками. Доходило до того, что поначалу из-за нависающей кожи он не мог открывать глаза. Это привело к их инфицированию, и в течение двух месяцев щенок вообще ничего не видел. Ветеринар даже начал накладывать швы на его глаза, чтобы помочь ему открыть их шире.

"Каждую неделю мы ходили к врачу, и он поправлял швы, а также давал Харви антибиотики и крем для лечения его глаз", – вспоминает хозяйка животного.

Через несколько месяцев щенок наконец-то начал видеть.

"Это был день, когда Харви следил за моим пальцем глазами, потому что в течение нескольких месяцев он натыкался на двери, стулья, столы, кровати и не мог играть, потому что боялся пошевелиться. Наконец, через пять месяцев в общей сложности, Харви вновь обрел зрение, хотя одним глазом он плохо видит", – призналась Тереза.

У Харви есть своя страница в Instagram, где его хозяйка публикует фото и видео со своим питомцем. Сейчас за ней следят почти 3 тысячи человек. По словам Терезы, после того, как она опубликовала снимки щенка в соцсетях, то узнала больше информации об уходе за этой породой и о трудностях, с которыми сталкиваются заводчики. Что касается острова, где живет девушка, то здесь животное – местная достопримечательность.

"Харви привлекает много внимания в реальном мире. Жизнь на таком маленьком острове, где все люди знают друг друга, делает его здесь очень известным", – призналась она.

Необычный шарпей очень любит быть в центре внимания, а также обожает солнце, море и песок, однако хозяйка старается не переусердствовать с этим, чтобы кожа животного не пострадала.

В переводе с китайского шарпей означает "собака с песочной шкурой". Порода известна с эпохи империи Хань (06 год до н.э.). Изначально она выводилась для охоты и и боев, однако со временем на смену этим качествам пришли другие, не менее замечательные.

Больше всего шарпеев было при правлении китайской династии Мин (1367 — 1644 г.г.), однако бушевавшие в то время голод и войны привели к существенному сокращению количества представителей этой породы.

Самые худшие времена для шарпеев наступили в 1940-ых годах, когда лидер Китая Мао Цзэдун назвал домашних животных пережитками буржуазии и издал указ об их массовом уничтожении. Порода собак сохранилась только на Тайване, а до 1971 года она и вовсе считалась вымершей. С 1971 по 1975 годы энтузиасты и поклонники шарпеев начали операцию по возрождению породы. Группа спасателей под руководством С. М. Чен и Матго Лоу разыскивала и покупала уцелевших собак и отправляла их в Гонконг для восстановления породы в основанный в Гонконге Матго Лоу первый в мире питомник по разведению китайских шарпеев Down Homes.

В 1978 году шарпей был внесен в книгу рекордов Гиннеса как самая редкая собака в мире.

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