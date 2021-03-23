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Шестимесячный шарпей Харви стал звездой Сети из-за своей патологии (фото, видео)

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шарпей, Харви, щенок, собака
Фото: Harvey/Instagram | Шарпей Харви озадачил Сеть своим внешним видом

Из-за своей особенности щенок до пяти месяцев вообще ничего не видел, и решать эту проблему пришлось ветеринарам.

Полугодовалый щенок породы шарпей по кличке Харви стал знаменитым после того, как его фото, на котором его невозможно отличить от скомканной простыни или полотенца, попали в Сеть, передает The Daily Mail.

Его хозяйка – 22-летняя испанка Тереза ​​Молл Аргуимбау, которая живет на Менорке. По ее словам, Харви – самый "морщинистый" из всех ее питомцев, и эта особенность делает животное уникальным. Однако чрезмерные складки не только придают животному очарование, но и требуют гораздо большего ухода, чем у остальных собак. Именно поэтому девушка каждые два дня чистит и увлажняет его кожу, чтобы избежать раздражения и инфекций.

Харви, шарпей
Харви, шарпей
Харви, шарпей
Харви, шарпей
Харви, шарпей
Харви, шарпей
Харви, шарпей
Харви, шарпей
Харви, шарпей
Харви, шарпей
Харви, шарпей
Харви, шарпей
Харви, шарпей
Харви, шарпей

Кроме Харви, были еще два щенка, Дона и Луи, которые уже уехали в новые дома. Однако именно этот малыш отличался среди всего помета своими огромными складками. Доходило до того, что поначалу из-за нависающей кожи он не мог открывать глаза. Это привело к их инфицированию, и в течение двух месяцев щенок вообще ничего не видел. Ветеринар даже начал накладывать швы на его глаза, чтобы помочь ему открыть их шире.

"Каждую неделю мы ходили к врачу, и он поправлял швы, а также давал Харви антибиотики и крем для лечения его глаз", – вспоминает хозяйка животного.

Через несколько месяцев щенок наконец-то начал видеть.

"Это был день, когда Харви следил за моим пальцем глазами, потому что в течение нескольких месяцев он натыкался на двери, стулья, столы, кровати и не мог играть, потому что боялся пошевелиться. Наконец, через пять месяцев в общей сложности, Харви вновь обрел зрение, хотя одним глазом он плохо видит", – призналась Тереза.

У Харви есть своя страница в Instagram, где его хозяйка публикует фото и видео со своим питомцем. Сейчас за ней следят почти 3 тысячи человек. По словам Терезы, после того, как она опубликовала снимки щенка в соцсетях, то узнала больше информации об уходе за этой породой и о трудностях, с которыми сталкиваются заводчики. Что касается острова, где живет девушка, то здесь животное – местная достопримечательность.

"Харви привлекает много внимания в реальном мире. Жизнь на таком маленьком острове, где все люди знают друг друга, делает его здесь очень известным", – призналась она.

Необычный шарпей  очень любит быть в центре внимания, а также обожает солнце, море и песок, однако хозяйка старается не переусердствовать с этим, чтобы кожа животного не пострадала.

В переводе с китайского шарпей означает "собака с песочной шкурой". Порода известна с эпохи империи Хань (06 год до н.э.). Изначально она выводилась для охоты и и боев, однако со временем на смену этим качествам пришли другие, не менее замечательные.

Больше всего шарпеев было при правлении китайской династии Мин (1367 — 1644 г.г.), однако бушевавшие в то время голод и войны привели к существенному сокращению количества представителей этой породы.

Самые худшие времена для шарпеев наступили в 1940-ых годах, когда лидер Китая Мао Цзэдун назвал домашних животных пережитками буржуазии и издал указ об их массовом уничтожении. Порода собак сохранилась только на Тайване, а до 1971 года она и вовсе считалась вымершей. С 1971 по 1975 годы энтузиасты и поклонники шарпеев начали операцию по возрождению породы. Группа спасателей под руководством С. М. Чен и Матго Лоу разыскивала и покупала уцелевших собак и отправляла их в Гонконг для восстановления породы в основанный в Гонконге Матго Лоу первый в мире питомник по разведению китайских шарпеев Down Homes.

В 1978 году шарпей был внесен в книгу рекордов Гиннеса как самая редкая собака в мире.

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