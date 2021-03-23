Шестимісячний шарпей Харві став зіркою мережі через свою патологію (фото, відео)

Через свою особливість щеня до п'яти місяців взагалі нічого не бачило, і вирішувати цю проблему довелося ветеринарам.

Піврічне щеня породи шарпей на прізвисько Харві стало знаменитим після того, як його фото, на якому його неможливо відрізнити від зім'ятого простирадла або рушника, потрапили в мережу, передає The Daily Mail.

Його господиня — 22-річна іспанка Тереза ​​Молл Аргуїмбау, яка живе на Менорці. За її словами, Харві — найбільш "зморшкуватий" з усіх її вихованців, і ця особливість робить тварину унікальним. Однак надмірні складки не тільки надають тварині чарівності, але і вимагають набагато більшого догляду, ніж в інших собак. Саме тому дівчина кожні два дні чистить і зволожує його шкіру, щоб уникнути роздратування та інфекцій.

Крім Харві, були ще два цуценя, Дона і Луї, які вже виїхали в нові будинки. Однак саме цей малюк відрізнявся серед усього посліду своїми величезними складками. Доходило до того, що спочатку через нависаючу шкіру він не міг розплющувати очі. Це призвело до їхнього інфікування, і протягом двох місяців щеня взагалі нічого не бачило. Ветеринар навіть почав накладати шви на його очі, щоб допомогти йому відкрити їх ширше.

"Кожного тижня ми ходили до лікаря, і він поправляв шви, а також давав Харві антибіотики і крем для лікування його очей", — згадує господиня тварини.

Через кілька місяців щеня нарешті почало бачити.

"Це був день, коли Харві стежив за моїм пальцем очима, тому що протягом декількох місяців він натикався на двері, стільці, столи, ліжка і не міг грати, тому що боявся поворухнутися. Нарешті, через п'ять місяців у цілому, Харві знову знайшов зір, хоча одним оком він погано бачить", — зізналася Тереза.

У Харві є своя сторінка в Instagram, де його господиня публікує фото і відео зі своїм вихованцем. Наразі за нею стежать майже 3 тисячі людей. За словами Терези, після того, як вона опублікувала знімки цуценя в соцмережах, то дізналася більше інформації про догляд за цією породою і про труднощі, з якими стикаються власники. Що стосується острова, де живе дівчина, то тут тварина — місцева визначна пам'ятка.

"Харві привертає багато уваги в реальному світі. Життя на такому маленькому острові, де всі люди знають одне одного, робить його тут дуже відомим", — зізналася вона.

Незвичайний шарпей дуже любить бути в центрі уваги, а також обожнює сонце, море і пісок, однак господиня намагається не перестаратися з цим, щоб шкіра тварини не постраждала.

У перекладі з китайської шарпей означає "собака з пісочною шкурою". Порода відома з епохи імперії Хань (6 рік до н.е.). Спочатку вона виводилася для полювання і боїв, проте з часом на зміну цим якостям прийшли інші, не менш чудові.

Найбільше шарпеїв було за правління китайської династії Мін (1367 — 1644 рр.), проте вирували в той час голод і війни і призвели до істотного скорочення кількості представників цієї породи.

Найгірші часи для шарпея наступили в 1940-х роках, коли лідер Китаю Мао Цзедун назвав домашніх тварин пережитками буржуазії і видав указ про їхнє масове винищення. Порода собак збереглася тільки на Тайвані, а до 1971 року вона і зовсім вважалася вимерлою. З 1971 по 1975 роки ентузіасти і фанати шарпея почали операцію з відродження породи. Група рятувальників під керівництвом С. М. Чен і Матго Лоу розшукувала і купувала уцілілих собак і відправляла їх у Гонконг для відновлення породи в заснований у Гонконзі Матго Лоу, перший у світі розплідник з розведення китайських шарпеїв Down Homes.

У 1978 році шарпей був внесений до книги рекордів Гіннеса як найрідкісніша собака у світі.

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