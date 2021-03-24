Генетична мутація зробила кота Сабера знаменитістю в TikTok (відео)

У тварини нещодавно діагностували лімфому, і наразі кіт проходить малоприємне лікування.

Тварина, яка відрізняється від своїх родичів, гарантує своїм господарям інтерес користувачів соцмереж, чим багато хто і користується. Як наприклад, любителька TikTok під ніком wytchylynx.

Блог про життя кота Сабера породи бузковий сіамський вельми популярний серед завсідників ресурсу, оскільки тварину вже охрестили міксом Дракули, моржа і мамонта. Причиною всьому — незвичайна морда тварини, вірніше — його зуби.

13-річний Сабер володіє гучним голосом і страхітливими іклами, які в результаті генетичної мутації виросли набагато довшими, ніж у звичайних представників породи, та й сімейства котячих у цілому.

За словами господині кота, вперше вона звернула увагу на нього, коли побачила в притулку для тварин. Дівчина сфотографувала його й опублікувала фото в соцмережах з проханням забрати це диво додому. Однак коли через тиждень вона знову прийшла до притулку, то кіт, як і раніше, був там, оскільки ніхто не зацікавився ним.

Незважаючи на те, що господиня квартири, яку на той момент знімала дівчина, була проти тварин, вона все ж зуміла з нею домовитися і забрала кота додому. До великої радості дівчини, Сабер виявився дуже ласкавим і поступливим.

Не так давно лікарі діагностували в нього лімфому. Тварині доводиться проходити хворобливі і неприємні процедури, наприклад, хіміотерапію. Пухлина то зникає, то зʼявляється знову, але його господиня вірить у те, що її улюбленець вибереться.

Нагадаємо: шарпей, який живе на острові Майорка, прославився в мережі через "зайву" шкіру. На фото, які його господиня публікує на своїй сторінці, він схожий на зімʼяте простирадло або рушник.