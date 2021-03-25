Монархи тоже плачут: 7 моментов, когда эмоции взяли верх над протоколом (фото, видео)

Члены королевской семьи Великобритании, известные сдержанностью, все же позволяют себе иногда выйти за рамки протокола и показать, что они испытывают такие же чувства, как и остальные люди.

Королевский титул и связанные с ним правила – тяжелая ноша, поскольку обязанности, возложенные на монархов, среди прочего, предполагают, что эти люди всегда должны скрывать свои эмоции и ни на секунду не забывать о том, что за ними пристально следят тысячи людей. Однако бывают моменты, когда даже они плачут. Hello собрал 7 моментов, когда представители королевской семьи Великобритании не смогли сдержать слез на публике.

Королева Елизавета II

В одном из эпизодов нашумевшего сериала "Корона" после посещения засыпанной породным валом школы в Аберфане (Уэльс), где в результате катастрофы 21 октября 1966 года погибли 116 детей и 28 взрослых, королева признается родным, что не могла плакать, видя последствия трагедии и общаясь с родными жертв, потому что "не способна испытывать эмоции". Поэтому она переживала, чтобы никто из окружающих не заметил, что когда она подносила к глазам носовой платочек, на них не было слез. Правда это или художественный вымысел, неизвестно, но то, что королева очень редко позволяла себе слабости на публике, – факт.

Впервые журналисты увидели слезы королевы в декабре 1997 года, когда ее любимая яхта Britannia была списана. Поскольку стоимость обслуживания судна была слишком высока, от него решили избавиться. Прощаясь с яхтой, которая служила королевской семье более 40 лет, Елизавета II не сдержала эмоций.

[ + – ] Королева не сдержала слез, прощаясь с любимой яхтой Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кэмбриджская имеет все шансы в один прекрасный день оказаться женой короля, ведь ее супруг Уильям – второй в очереди на престол после 72-летнего отца, принца Уильяма. Став членом монаршей семьи в 2011 году, она безупречно исполняет свои обязанности, появляясь на официальных мероприятиях, посещая патронируемые учреждения и встречаясь с тысячами людей. При этом она всегда улыбается и выглядит собранной. Но фотографам все же удалось увидеть Кейт, которая плакала. Это произошло в ноябре 2014 года, когда она посетила мероприятие, посвященное запуску благотворительного фонда "Детские хосписы Восточной Англии". Тогда герцогиня была на четвертом месяце беременности принцессой Шарлоттой. В хосписе Кейт поговорила с одной из сотрудниц, физиотерапевтом Ли Смит. Они переписывались после того, как Ли потеряла трехмесячную дочь Беатрис из-за сердечного приступа. Во время мероприятия Кейт разыскала Ли, которая писала ей, и женщины пообщались вживую.

""Кейт обняла меня незадолго до того, как она ушла. У меня были слезы на глазах, у нее были слезы на глазах, и она просто сказала мне: "Ты очень храбрая женщина, и мне очень жаль", – призналась Ли журналистам.

В машине герцогиня не смогла сдержать слез, что и попало в объективы фотографов.

[ + – ] Кейт Миддлтон даже в самых эмоционально тяжелых ситуациях старается держать себя в руках

Принцесса Диана

"Королева сердец", "народная принцесса" – самые популярные эпитеты в сторону жены принца Чарльза появились именно потому, что она отличалась большей эмоциональностью, чем ее чопорные родственники королевских кровей. Посещая больницы, учреждения, где находились обездоленные люди, она часто не могла сдержать свои чувства. Проблемы в личной жизни также отражались на ее настроении, и часто она не могла скрывать их даже перед камерами.

Когда-то она оказалась в похожей ситуации, с Кейт, посетив хоспис Эшворт в Ливерпуле. Уезжая из него, принцесса просто не смогла сдерживать рыданий, а ее фото тогда облетело мировые СМИ.

[ + – ] Принцесса Диана расплакалась в

Позже она неоднократно попадала в объективы камер в слезах.

Принц Чарльз

Старший сын королевы Елизаветы, в отличие от матери, имеет более покладистый характер и является более эмоциональным. Однако принятые правила заставляли и его скрывать свои истинные эмоции, хотя это удавалось не всегда. Журналисты "поймали" его в слезах в августе прошлого года во время мероприятия по случаю 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии. Он не смог совладать с нахлынувшими чувствами в Национальном мемориальном дендрарии в Стаффордшире после возложения венка к Мемориалу железной дороги Квай.

[ + – ] Принц Чарльз плачет в Национальном мемориальном дендрарии в Стаффордшире Фото: Getty Images

Камилла Паркер-Боулз

Несмотря на то, что за свою любовь к принцу Чарльзу этой женщине довелось пережить немало ненависти со стороны сограждан прежде, чем общество смирилось с выбором принца Чарльза после смерти Дианы, она всегда оставалась стойкой и непоколебимой, демонстрируя на публике собранность и спокойствие. Однако герцогиня Корнуолльская – тоже человек, которому не чужды эмоции. Сноха королевы Великобритании расплакалась в январе 2016 года во время посещения центра Safelives в Лондоне, который помогает жертвам домашнего насилия. После разговора с Дайаной Паркс, чья дочь Джоанна Браун была убита мужем Робертом, Камилла не смогла больше сдерживать слезы.

[ + – ] Камилла расплакалась, услышав трагическую историю о смерти молодой женщины Фото: Скриншот/ ROYAL TUBE

Двумя годами ранее, 1 мая 2014 года, герцогиню увидели плачущей, когда она покидала церковь Святой Троицы в Стурпейне после похорон своего брата Марка Шанда. Защитник природы и писатель-путешественник неожиданно скончался после падения и удара головой в Нью-Йорке.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз на похоронах брата Фото: Getty Images

Принц Гарри

В октябре 2019 года герцог Сассекский принял участие в церемонии вручения награды WellChild Awards, которая отмечает вдохновляющие качества тяжелобольных детей и молодых людей. Гарри не сдержался, произнеся речь и вспомнив, как в это же время годом ранее на церемонии он и его жена Меган были единственными людьми, которые знали, что герцогиня беременна. Демонстрируя, насколько сильна родительская любовь, Гарри сказал: "В прошлом году, когда мы с женой учились, мы знали, что ждем нашего первого ребенка — в то время никто этого не делал, но мы…".

Охваченный эмоциями, он замолчал, наклонил голову и откашлялся, прежде чем продолжить:

"Я помню, как крепко сжимал руку Меган во время награждения, мы оба думали, каково будет однажды стать родителями, и, более того, на что это будет похоже. Мы готовы были сделать все, что в наших силах, чтобы защитить и помочь нашему ребенку, если он родится с непосредственными проблемами или со временем заболеет. А теперь, когда я как отец нахожусь здесь и разговариваю со всеми вами, мое сердце трепещет, поскольку я никогда бы не смог до конца вас понять, пока у меня не родился собственный ребенок".

[ + – ] Принц Гарри сделал неожиданное признание, которое растрогало весь зал

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская была очень эмоциональной во время интервью с Опрой Уинфри в марте 2021 года. Меган рассказала, что пережила суицидальные мысли во время беременности с Арчи, когда жила в королевской семье, сказав телеведущей: "Я просто не хотела больше жить". Она также была расстроена, когда вспоминала, как родственники мужа интересовались тем, какого цвета будет кожа ее ребенка.

[ + – ] Меган Маркл расплакалась во время интервью Опре Уинфри Фото: Коллаж

Напомним, интервью Меган Маркл и принца Гарри расстроило членов королевской семья. Кейт чувствовала себя униженной после того, как герцогиня Сассекская вспомнила об их давней размолвке, а Уильям понял, что потерял брата, и признался, что скучает по их отношениям. В свою очередь сетсра Меган, Саманта Маркл, предсказала паре развод, если они "не перестанут врать".