Монархи теж плачуть: 7 моментів, коли емоції взяли верх над протоколом (фото, відео)

Члени королівської сім'ї Великобританії, відомі стриманістю, все ж дозволяють собі іноді вийти за рамки протоколу та показати, що вони мають такі ж почуття, що й інші люди.

Королівський титул і пов'язані з ним правила — важка ноша, оскільки обов'язки, покладені на монархів, серед іншого, передбачають, що ці люди завжди повинні приховувати свої емоції і ні на секунду не забувати про те, що за ними пильно стежать тисячі людей. Однак бувають моменти, коли навіть вони плачуть. Hello зібрав 7 моментів, коли представники королівської сім'ї Великобританії не змогли стримати сліз на публіці.

Королева Єлизавета II

В одному з епізодів популярного серіалу "Корона" після відвідин засипаної породним валом школи в Аберфані (Уельс), де внаслідок катастрофи 21 жовтня 1966 року загинули 116 дітей і 28 дорослих, королева зізнається рідним, що не могла плакати, бачачи наслідки трагедії і спілкуючись з рідними жертв, тому що "не здатна відчувати емоції". Тому вона переживала, щоб ніхто з навколишніх не помітив, що коли вона підносила до очей хусточку, на них не було сліз. Щоправда чи це художній вимисел, невідомо, але те, що королева дуже рідко дозволяла собі слабкості на публіці, — факт.

Вперше журналісти побачили сльози королеви в грудні 1997 року, коли її улюблена яхта Britannia була списана. Оскільки вартість обслуговування судна була занадто високою, від нього вирішили позбутися. Прощаючись з яхтою, яка служила королівській родині більше 40 років, Єлизавета II не стримала емоцій.

[ + – ] Королева не стримала сліз, прощаючись з улюбленою яхтою Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська має всі шанси одного прекрасного дня стати дружиною короля, адже її чоловік Вільям — другий в черзі на престол після 72-річного батька, принца Вільяма. Ставши членом монаршої родини в 2011 році, вона бездоганно виконує свої обов'язки, з'являючись на офіційних заходах, відвідуючи установи, що патронуються, і зустрічаючись з тисячами людей. При цьому вона завжди посміхається і виглядає зібраною. Але фотографам все ж вдалося побачити Кейт, яка плакала. Це сталося в листопаді 2014 року, коли вона відвідала захід, присвячений запуску благодійного фонду "Дитячі хоспіси Східної Англії". Тоді герцогиня була на четвертому місяці вагітності принцесою Шарлоттою. У хоспісі Кейт поговорила з однієї зі співробітниць, фізіотерапевткою Лі Сміт. Вони листувалися після того, як Лі втратила тримісячну доньку Беатріс через серцевий напад. Під час заходу Кейт розшукала Лі, яка писала їй, і жінки поспілкувалися наживо.

"Кейт обняла мене незадовго до того, як вона пішла. У мене були сльози на очах, у неї були сльози на очах, і вона просто сказала мені: "Ти дуже хоробра жінка, і мені дуже шкода", — зізналася Лі журналістам.

У машині герцогиня не змогла стримати сліз, що й потрапило в об'єктиви фотографів.

[ + – ] Кейт Міддлтон навіть у найбільш емоційно важких ситуаціях намагається тримати себе в руках

Принцеса Діана

"Королева сердець", "народна принцеса" — найпопулярніші епітети в бік дружини принца Чарльза з'явилися саме тому, що вона відрізнялася більшою емоційністю, ніж її манірні родичі королівської крові. Відвідуючи лікарні, установи, де перебували знедолені люди, вона часто не могла стримати своїх почуттів. Проблеми в особистому житті також відбивалися на її настрої, і часто вона не могла приховувати їх навіть перед камерами.

Колись вона опинилася в схожій ситуації, із Кейт, відвідавши хоспіс Ешворт у Ліверпулі. Їдучи з нього, принцеса просто не змогла стримувати ридань, а її фото тоді облетіла світові ЗМІ.

[ + – ] Принцеса Діана розплакалася в

Пізніше вона неодноразово потрапляла в об'єктиви камер у сльозах.

Принц Чарльз

Старший син королеви Єлизавети, на відміну від матері, має більш поступливий характер і є більш емоційним. Однак заведені правила змушували і його приховувати свої справжні емоції, хоча це вдавалося не завжди. Журналісти "зловили" його в сльозах у серпні минулого року під час заходу з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни після капітуляції Японії. Він не зміг впоратися з почуттями, що наринули, у Національному меморіальному дендрарії в Стаффордширі після покладання вінка до Меморіалу залізниці Квай.

[ + – ] Принц Чарльз плаче в Національному меморіальному дендрарії в Стаффордширі Фото: Getty Images

Камілла Паркер-Боулз

Незважаючи на те, що за свою любов до принца Чарльза цій жінці довелося пережити чимало ненависті з боку співгромадян перш, ніж суспільство змирилося з вибором принца Чарльза після смерті Діани, вона завжди залишалася стійкою та непохитною, демонструючи на публіці зібраність і спокій. Однак герцогиня Корнуолльська — теж людина, якій не чужі емоції. Невістка королеви Великобританії розплакалася в січні 2016 року під час відвідування центру Safelives у Лондоні, який допомагає жертвам домашнього насильства. Після розмови з Дайаною Паркс, чия дочка Джоанна Браун була вбита чоловіком Робертом, Камілла не змогла більше стримувати сльози.

[ + – ] Камілла розплакалася, почувши трагічну історію про смерть молодої жінки Фото: Скриншот/ ROYAL TUBE

Двома роками раніше, 1 травня 2014 року, побачили, як герцогиня плаче, коли вона залишала церкву Святої Трійці в Стурпейні після похорону свого брата Марка Шанда. Захисник природи і письменник-мандрівник несподівано помер після падіння та удару головою в Нью-Йорку.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз на похоронах брата Фото: Getty Images

Принц Гаррі

У жовтні 2019 герцог Сассекський взяв участь в церемонії вручення нагороди WellChild Awards, яка відзначає надхненні якості тяжкохворих дітей і молодих людей. Гаррі не стримався, виголосивши промову і згадавши, що в цей же час роком раніше на церемонії він і його дружина Меган були єдиними людьми, які знали, що герцогиня вагітна. Демонструючи, наскільки сильна батьківська любов, Гаррі сказав: "Минулого року, коли ми з дружиною вчилися, ми знали, що чекаємо нашу першу дитину — у той час ніхто цього не робив, але ми...".

Охоплений емоціями, він замовк, нахилив голову і відкашлявся, перш ніж продовжити:

"Я пам'ятаю, як міцно стискав руку Меган під час нагородження, ми обидва думали, як це буде одного дня стати батьками, і, більш того, на що це буде схоже. Ми готові були зробити все, що в наших силах, щоб захистити та допомогти нашій дитині, якщо вона народиться з безпосередніми проблемами або з часом захворіє. А тепер, коли я як батько перебуваю тут і розмовляю з усіма вами, моє серце тріпоче, оскільки я ніколи б не зміг до кінця вас зрозуміти, поки у мене не народилася власна дитина".

[ + – ] Принц Гаррі зробив несподіване зізнання, яке зворушило весь зал

Меган Маркл

Герцогиня Сассекська була дуже емоційною під час інтерв'ю з Опрою Вінфрі в березні 2021 року. Меган розповіла, що пережила суїцидальні думки під час вагітності з Арчі, коли жила в королівській родині, сказавши телеведучій: "Я просто не хотіла більше жити". Вона також була засмучена, коли згадувала, як родичі чоловіка цікавилися тим, якого кольору буде шкіра її дитини.

[ + – ] Меган Маркл розплакалася під час інтерв'ю Опрі Вінфрі Фото: Коллаж

Нагадаємо, інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі засмутило членів королівської сім'ї. Кейт почувалася приниженою після того, як герцогиня Сассекська згадала про їх давню сварку, а Вільям зрозумів, що втратив брата, і зізнався, що сумує за їхніми стосунками. Зі свого боку, сестра Меган, Саманта Маркл, передбачила парі розлучення, якщо вони "не перестануть брехати".