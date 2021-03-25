Выход из тени: свекровь Кейт Миддлтон появилась на ужине с президентом Греции в ярком наряде

Раньше герцогиня Корнуолльская предпочитала приглушенные тона, однако теперь сделала ставку на более насыщенные цвета и не прогадала.

73-летняя жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз, которая старается не особо выделяться своими нарядами среди прочих представителей королевской семьи Великобритании, решила, видимо, решила заявить о себе.

Появление герцогини Корнуолльской с мужем на государственном ужине в Афинах с президентом Греции Катериной Сакелларопулу привлекло внимание публики не только статусом четы, но и безупречным внешним видом Камиллы.

На ней было голубое платье в пол, украшенное золотой вышивкой в виде цветочных узоров, с длинным подъюбником из тюля, который добавил наряду легкости и воздушности. На плечи герцогиня накинула палантин цвета слоновой кости с золотым кружевом по краям. Образ она дополнила золотистыми туфлями из блестящей кожи, клатчем в тон, а в качестве украшений подобрала жемчужное ожерелье и крупные серьги с голубыми камнями. Памятуя о карантинных ограничениях, не забыла герцогиня и о маске, которая также была золотистого цвета и идеально дополняла ансамбль.

В подписи к снимкам, опубликованном на официальной странице четы в Instagram, сообщается, что принц Чарльз упомянул о своих корнях:

"Мы с женой очень рады вернуться в Грецию, которая долгое время занимала самое особое место в моем сердце. В конце концов, Греция – это земля моего деда и место рождения моего отца почти сто лет назад, в год столетия независимости Греции. Сегодня, как и в 1821 году, Греция может рассчитывать на своих друзей в Соединенном Королевстве. Связи между нами крепкие и жизненно важные, и они имеют огромное значение для нашего общего процветания и безопасности. Как наша история тесно связана, так и наше будущее".

Как известно, отношение британцев в Камилле долгое время оставалось враждебным. Они винили женщину, которою много лет любил принц Чарльз, в том, что произошло с принцессой Дианой. Однако она сумела выстоять под шквалом хейта, а в последние годы даже завоевала благосклонность публики.

Напомним, журналисты опубликовали снимки, на которых Камилла не скрывает своих слез.