Вихід з тіні: свекруха Кейт Міддлтон з'явилася на вечері з президентом Греції в яскравому вбранні

Раніше герцогиня Корнуольська надавала перевагу приглушеним тонам, однак тепер зробила ставку на більш насичені кольори і не прогадала.

73-річна дружина принца Чарльза Камілла Паркер-Боулз, яка намагається не особливо виділятися своїми нарядами серед інших представників королівської сім'ї Великобританії, вирішила, мабуть, заявити про себе.

Поява герцогині Корнуольської з чоловіком на державній вечері в Афінах з президентом Греції Катериною Сакелларопулу привернула увагу публіки не тільки статусом подружжя, а й бездоганним зовнішнім виглядом Камілли.

На ній була блакитна сукня в підлогу, прикрашена золотою вишивкою у вигляді квіткових візерунків, з довгою спідницею з тюлю, який додав легкості. На плечі герцогиня накинула палантин кольору слонової кістки із золотим мереживом по краях. Образ вона доповнила золотистими туфлями з блискучої шкіри, клатчем у тон, а в ролі прикрас підібрала намисто з перлів і великі сережки з блакитним камінням. Пам'ятаючи про карантинні обмеження, не забула герцогиня і про маску, яка також була золотистого кольору та ідеально доповнювала ансамбль.

У підписі до знімків, опублікованих на офіційній сторінці подружжя в Instagram, повідомляється, що принц Чарльз згадав про своє коріння:

"Ми з дружиною дуже раді повернутися в Грецію, яка довгий час займала особливе місце в моєму серці. Зрештою, Греція — це земля мого діда і місце народження мого батька майже сто років тому, у рік сторіччя незалежності Греції. Сьогодні, як і в 1821 році, Греція може розраховувати на своїх друзів у Сполученому Королівстві. Зв'язки між нами міцні і життєво важливі, і вони мають величезне значення для нашого спільного процвітання і безпеки. Як наша історія тісно пов'язана, так і наше майбутнє".

Як відомо, ставлення британців до Камілли довгий час залишалося ворожим. Вони звинувачували жінку, яку багато років любив принц Чарльз, у тому, що сталося з принцесою Діаною. Однак вона зуміла вистояти під шквалом хейту, а в останні роки навіть завоювала прихильність публіки.

Нагадаємо, що журналісти опублікували знімки, на яких Камілла не приховує своїх сліз.